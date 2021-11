ATP Masters Paris-Bercy: Tim Pütz und Michael Venus holen Titel

Tim Pütz und Michael Venus haben beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy die Doppel-Konkurrenz für sich entschieden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.11.2021, 14:26 Uhr

© Getty Images Michael Venus und Tim Pütz holten den Titel in Paris-Bercy

Großartiger Erfolg für den Deutschen Tim Pütz und seinen neuseeländischen Partner Michael Venus: Die beiden holten als ungesetztes Duo den Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy. Im Endspiel setzten sie sich gegen die Lokalmatadoren Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut mit 6:3, 6:7 (4) und 11:9 durch.

Im ersten Satz ließen Pütz/Venus gar nichts anbrennen, der zweite Durchgang entwickelte sich dann auch dank der Mithilfe der französischen Fans zu einer wahren Nervenschlacht. Herbert/Mahut fanden beim Stand von 6:5 vier Satzbälle vor, konnten diese aber allesamt nicht nutzen. Davon ließ sich die an Position drei gesetzte Paarung allerdings nicht aus der Ruhe bringen: Der anschließende Tiebreak ging mit 7:4 an die Franzosen.

Im alles entscheidenden Match-Tiebreak zogen die Franzosen zunächst auf 5:2 davon, Pütz/Venus glichen zum 6:6 aus. Und hatten letztlich das bessere Ende für sich: Nach einer Stunde und 52 Minuten Spielzeit verwandelte das ungesetzte Duo seinen dritten Matchball zum bis dato größten gemeinsamen Erfolg.

Für Pütz markierte der Triumph in Paris-Bercy den bereits vierten Turniersieg der laufenden Saison. Die ersten beiden hatte der Deutsche noch an der Seite von Hugo Nys geholt, mit Venus war er im Juli in Hamburg siegreich geblieben.

