ATP-Masters Paris-Bercy: Überragender Zverev schlägt Humbert und holt Titel Nummer 23

Alexander Zverev hat mit einem 6:2 und 6:2 gegen Lokalmatador Ugo Humbert das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy gewonnen und damit seinen 23. Titel auf der ATP-Tour gefeiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.11.2024, 16:30 Uhr

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Wie nimmt man das Heim-Publikum am besten aus einer Partie? Indem man dem Lokalmatador schon früh dessen Service abnimmt. So wie Alexander Zverev Ugo Humbert zum 2:1. Und dann noch einmal zum 4:1. Und also musste Humbert schon nach einer halben Stunde beim Stand von 2:6 den Weg in die Umkleide nehmen. Um sich dort neu zu sammeln.

Alleine: Es half nichts. Humbert wirkte nicht mehr so frisch wie in den vergangenen Tagen, als er etwa Carlos Alcaraz aus dem Wettbewerb warf. Zverev startete den zweiten Satz gleich wieder mit einem Break, war in allen Belangen der bessere Spieler. Mit dem nächsten Break zum 3:0 stellte Zverev die Zeichen dann frühzeitig auf Sieg. Nach 75 Minuten Sielzeit war die Sache erledigt.

Zverev als einer der Favoriten nach Turin

Für Alexander Zverev ist der Erfolg in Paris-Bercy der 23. Titel seiner Karriere, der zweite (nach Rom) in dieser Saison. Insgesamt hat der Deutsche nun sieben Championships in der 1000er-Kategorie gewonnen. Und mit dem souveränen Auftritt in Paris-Bercy auch Ansprüche auf den Titel bei den ATP Finals in Turin angemeldet. Die inoffizielle ATP-Weltmeisterschaft hat Zverev ja schon zweimal gewonnen.

Im Doppel-Finale in Paris-Bercy setzten sich Wesley Koolhof und Nikola Mektic gegen Adam Pavlasek und Lloyd Glasspool mit 3:6, 6:3 und 10:5 durch. Koolhof/Mektic hatten vor wenigen Tagen bereits beim 1000er in Shanghai reüssiert.

