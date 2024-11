ATP Masters Paris-Bercy Finale: Alexander Zverev vs Ugo Humbert im TV, Livestream, Liveticker

Alexander Zverev (ATP-Nr. 3) trifft im Finale des ATP-Masters-Turniers in Paris-Bercy auf Ugo Humbert (ATP-Nr. 18). Im TV und Livestream auf Sky und Sky Go sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.11.2024, 10:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Alexander Zverev, Ugo Humbert

Alexander Zverev zeigt sich zum Ende der Saison 2024 noch mal in beeindruckender Form. Beim Masters-Turnier in Paris kämpft er um seinen 23. ATP-Turniersieg insgesamt - und den siebten 1000er-Titel.

Zverev schlug auf dem Weg dorthin unter anderem Stefanos Tsitsipas und im Halbfinale Holger Rune. Nachdem es im Sommer und Spätsommer nicht mehr nach seinen Wünschen gelaufen war, auch krankheitsbedingt. Zverev laboriert nach eigener Aussage immer noch an den Foigen einer Lungenentzündung. Er hoffe, zu Beginn der kommeden Saison wieder komplett fit zu sein, sagte er kürzlich - nun scheint er noch mal alle Kräfte mobilisiert zu haben für den Endspurt in 2024.

Zverev stand 2020 bereits im Finale des Hallenevents in Paris, unterlag aber dort Daniil Medvedev.

Zverev-Gegner Humbert: In Frankreich eine Macht

Nun geht es gegen Lokalmatador Ugo Humbert - der in diesen Tagen das Tennis seines Lebens spielt. „Es ist fantastisch, dies in Paris bei meinem Lieblingsturnier zu tun. Das ist ein Traum“, sagte Humbert über seinen Finaleinzug - den ersten bei einem Masters-Event. „Es war ein bisschen schwierig im Vergleich zu den vorherigen Spielen. Ich habe etwas mehr Druck verspürt, und nach dem Verlust des ersten Satzes habe ich versucht, den Moment zu genießen und mit dem Publikum zusammen zu sein. Das ist mir sehr gut gelungen und ich bin sehr stolz.“

In Frankreich läuft es ohnehin für Humbert am Besten. Aktuell steht er bei 13 Siegen in Folge bei Hartplatz-Hallenturnieren in Frankreich. 2023 hatte er in Metz gewonnen, in diesem Jahr in Marseille.

Im direkten Vergleich zwischen Zverev und Humbert steht es 1 zu 1: Humbert gewann 2021 in Halle in drei Sätzen, Zverev im Vorjahr in Paris-Bercy ebenfalls in knappen drei Durchgängen.

Wo wird Zverev gegen Humbert gezeigt?

Das Finale des Paris-Masters ist für 15 Uhr angesetzt. Sky überträgt im TV und auf seinen Livestream-Angeboten. Wir haben den Liveticker für euch!