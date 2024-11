ATP Paris: Lokalmatador Ugo Humbert fordert Zverev im Finale

Ugo Humbert heißt der Finalgegner für Alexander Zverev beim ATP-Masters-Turnier in Paris-Bercy.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.11.2024, 19:49 Uhr

© Getty Images Ugo Humbert

Humbert schlug im zweiten Halbfinale des Tages den zuletzt so starken Karen Khachanov mit 6:7 (6), 6:4 und 6:3 und steht damit zum ersten Mal im Endspiel eines Turniers der 1000er-Kategorie.

Humbert gelang das entscheidende Break zur Wendung zur Mitte des zweiten Satzes, im dritten Durchgang nahm er Khachanov beim 3:3 den Aufschlag ab. Und ließ generell bei eigenem Service im dritten Satz nichts mehr zu. Am Ende nahm er dem deutlich genervten Khachanov noch mal zu null den Aufschlag ab.

Humbert nun gegen Alexander Zverev

Für den Franzosen, aktuell die Nummer 18 der Welt, geht damit eine Traumwoche vor heimischem Publikum weiter. Im Achtelfinale hatte er nach einer Gala-Vorstellung gegen den amtierenden French-Open- und Wimbledon-Champ Carlos Alcaraz gesiegt. Nun also die Chance für ihn, seinen ersten Masters-Titel einzuheimsen. Und seinen siebten ATP-Titel überhaupt.

Humbert könnte damit er erste französische Sieger seit Jo-Wilfried Tsonga in 2008 werden. 2009 und 2010 hatte Gael Monfils sich vergeblich im Finale bemüht (gegen Novak Djokovic und Robin Soderling), 2011 war abermals Tsonga an Roger Federer gescheitert.

Etwas dagegen haben wird Alexander Zverev: Er hatte am Nachmittag gegen Holger Rune gesiegt und wird versuchen, seinen bereits 23. Karrieretitel zu gewinnen.

Zverev hat in diesem Jahr bereits den Masters-Titel in Rom gewonnen und in Paris seinen 65. Saisonsieg gefeiert - eine persönliche Bestmarke, noch vor Beginn der ATP Finals in Turin in einer Woche. Im Ranking wird Zverev zudem in der kommenden Woche die neue Nummer 2 der Welt vor Alcaraz stellen.

In Paris stand Zverev schon 2020 im Finale, war aber dort Daniil Medvedev unterlegen.