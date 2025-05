ATP Masters Rom: Achtelfinale! Carlos Alcaraz wackelt gegen Laslo Djere nur kurz

Carlos Alcaraz hat sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom trotz Startschwierigkeiten gegen Laslo Djere letztlich souverän für das Achtelfinale qualifiziert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.05.2025, 22:46 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz steht im Rom-Achtelfinale

Carlos Alcaraz darf weiterhin von seinem ersten Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom träumen. Der Weltranglistendritte besiegte den Serben Laslo Djere am Sonntagabend trotz einer zunächst fehlerhaften Vorstellung mit 7:6 (2) und 6:2. Damit steht der Spanier bei seinem zweiten Antritt in Italiens Hauptstadt erstmals im Achtelfinale.

Djere schlug im ersten Durchgang beim Stand von 6:5 zum Satzgewinn auf, Alcaraz gelang jedoch das Rebreak und gewann den anschließenden Tiebreak souverän. Im zweiten Abschnitt hatte der 22-Jährige mit seinem Kontrahenten, der mit einer Armverletzung zu kämpfen hatte, dann keine Probleme mehr.

Madrid-Finalist Draper auch in Rom auf Kurs

Im Achtelfinale trifft Alcaraz auf den an Position 23 gesetzten Karen Khachanov, der am Sonntag gegen Francesco Passaro mit 6:3 und 6:0 gewann. Besser lief es für Passaros Landsmann Lorenzo Musetti, der nach seinem 6:4 und 6:3-Erfolg über Brandon Nakashima nun Daniil Medvedev fordern wird.

Ebenfalls in der Runde der letzten 16 steht der Weltranglistenfünfte Jack Draper. Der Madrid-Finalist besiegte Vit Kopriva problemlos mit 6:4 und 6:3 und bekommt es am Dienstag mit Corentin Moutet zu tun. Der Franzose rang Holger Rune in Runde drei nach fast vier Stunden Spielzeit nieder.

Hier das Einzel-Tableau in Rom