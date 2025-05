ATP Masters Rom: 3:45 Stunden! Moutet und Rune feiern Sandplatzfest!

Corentin Moutet siegte am Sonntagnachmittag gegen Holger Rune nach einem echten Marathon-Match. Fast vier Stunden dauerte das Duell bei bester Stimmung auf den Rängen, das der Franzose 7:5, 5:7, 7:6(4) für sich entscheiden konnte.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 11.05.2025, 17:24 Uhr

© Getty Images Corentin Moutet lässt sich nach dem Marathon-Match gegen Holger Rune in den Sand von Rom fallen.

Holger Rune und Corentin Moutet bewiesen an diesem Nachmittag, was Sandplatztennis so besonders macht. Dazu gehören lange und spannungsgeladene Ballwechsel auf hohem Niveau. Am liebsten über drei Sätzen. Und genau das zeigten beide Kontrahenten bei ihrem Drittrundenduell in Rom. Mit dem besseren Ende für den Franzosen.

Als sich die Zuschauer gegen 13 Uhr auf dem berühmten Court Pietrangeli in Rom eingefunden hatten, dürften wohl nur wenige Fans ein enges Match erwartet haben. Zu deutlich waren zumindest auf dem Papier die Vorzeichen zwischen dem Weltranglistenzehnten Holger Rune und Corentin Moutet, der aktuell Rang 83 belegt.

Rune wehrt insgesamt vier Matchbälle ab

Doch schon nach dem ersten Satz war allen Anwesenden bewusst, dass dieser Schlagabtausch länger dauern könnte. Nach 72 Minuten verwandelte Corentin Moutet den Satzball zum 7:5. Ebenso lange und mit dem identischen Ergebnis endete auch der zweite Durchgang. Nur mit dem besseren Ende für Holger Rune.

Der dritte Satz sollte dann, untermalt von einer sensationellen Stimmung auf den Tribünen, zu einem echten Krimi werden. Beim Stand von 5:4 schlug Moutet zum Matchgewinn auf. Doch der Däne wusste alle drei Matchbälle abzuwehren. Gespielt waren da schon bereits 3:30 Stunden.

Corentin Moutet benötigt schnelle Regeneration

Noch eine ganze weitere Viertelstunde sollte an Spielzeit hinzukommen, eher Corentin Moutet mit zwei weiteren Matchbällen den Sieg davontragen konnte. Es sind die Siege, die besonders süß schmecken und die Niederlagen, die besonders wehtun. Die Zuschauer dankten beiden Spielern mit großem Applaus für ein unvergessliches Match.

Corentin Moutet dürfte nach diesem Kraftakt sämtliche legalen Hilfsmittel in Anspruch nehmen, um im Achtelfinale gegen Jack Draper oder Vit Kopriva wettbewerbsfähig zu sein. Restspuren der Anstrengungen vom heutigen Sonntag dürften trotzdem sichtbar sein.

