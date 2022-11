ATP-Masters Paris: Stefanos Tsitsipas bezwingt Tommy Paul

Stefanos Tsitsipas gewinnt sein Viertelfinalmatch gegen den US-Amerikaner Tommy Paul 6:2, 6:4. Im Halbfinale muss er sich gegen Novak Djokovic behaupten.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 04.11.2022, 23:08 Uhr

© Getty Images Tsitsipas stürmt ins Halbfinale

In Paris Bercy wird diese Woche das achte Turnier der ATP-Masters-Kategorie ausgetragen. Stefanos Tsitsipas konnte sich bis jetzt sowohl gegen Daniel Evans, als auch gegen Corentin Moutet ohne Satzverlust durchsetzen. Durch den Sieg gegen den auf Weltranglistenposition 31 platzierten Paul zieht Tsitsipas in sein zehntes Halbfinale der Saison ein. Dieses Jahr konnte er sowohl auf Rasen (Mallorca), als auch auf Sand (Monte-Carlo) einen Titel holen. Mit einem Titelgewinn in Paris könnte er den Kreis schießen.

Gute mentale Verfassung

Tsitsipas hat sich in einem Interview mit Eurosport zu seiner mentalen Verfassung geäußert. Er genieße dieses Jahr mehr als das vergangene, da er nicht so sehr an sich zweifle. Er sieht sich mittlerweile als viel beständiger und gehe Aufgaben mit mehr Freude an. Mit Bezug auf die zwei letzten ausstehenden Turniere der Saison meinte er: „Bis jetzt ist es ein tolles Jahr, aber es könnte auch ein herausragendes Jahr sein."

Ähnlichkeit zu Holger Rune

Er ging in einem anderen Interview auch auf den Youngster Holger Rune ein. Tsitsipas, der dieses Jahr mit Rune in Cincinnati Doppel gespielt hatte, sagte, der Däne erinnere ihn an sich selbst. Mit seiner aggressiven, furchtlosen Spielart, die auch Tsitsipas am Anfang seiner professionellen Karriere noch mehr innehatte, sei er sehr gefährlich. Rune hat sich erst vorletzte Woche in Stockholm mit einem 6:4, 6:4 gegen den gebürtigen Athener den Turniersieg geholt und spielte laut Tsitsipas auf dem Niveau eines Top-3-Spielers.

Tsitsipas zeigt sich nach der langen Saison erstaunlich frisch. Und effizient. Denn der Grieche nutzte im Match gegen Tommy Paul die sich ihm bietenden Breakchancen konsequent, während der US-Amerikaner eine Möglichkeit nach der anderen verstreichen ließ. Die Aussichten gegen Djokovic im Halbfinale sind allerdings nicht rosig: Von den bisherigen zehn Begegnungen mit Tsitsipas hat der 21-malige Grand-Slam-Champion acht gewonnen. Zuletzt im Endspiel von Astana glatt mit 6:3 und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy