ATP Masters Rom: Alle Infos, Favoriten, TV, Auslosung

Am Mittwoch beginnt das ATP-Masters-1000-Turnier in Rom. Sky überträgt alle Matches im TV und Livestream.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.05.2023, 10:48 Uhr

© Getty Images Das Siegerbild des Vorjahres: Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas

Wer spielt in Rom, wer fehlt?

Novak Djokovic kehrt nach seiner kurzen Auszeit wieder zurück, der Serbe wird im Foro Italico an Position eins gesetzt sein. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr wird auch Carlos Alcaraz in Rom an den Start gehen. Rafael Nadal dagegen ist nicht rechtzeitig fit geworden. Und Dominic Thiem spielt in der laufenden Woche beim ATP-Challenger-Turnier in Mauthausen.

Wer sind die Favoriten?

Als Titelverteidiger geht Djokovic ins Rennen. Hinter der Form des Weltranglisten-Ersten stehen allerdings einige Fragezeichen. Wird Carlos Alcaraz also zwingend zuschlagen? Nicht unbedingt. Denn in Madrid hat sich gezeigt, dass die Kräfteverhältnisse so eindeutig nicht sind. Und da wäre ja auch noch Jannik Sinner, der bei seinem größten Heimturnier wieder zurück ist. Nach dem relativ frühen Aus in Madrid könnte auch wieder mit Monte-Carlo-Champion Andrey Rublev zu rechnen sein.

Wer überträgt das Turnier in Rom im TV und Livestream?

Sky überträgt alle Matches aus Rom ab dem ersten Spieltag ab 11 Uhr live im TV und Livestream. Ab dem Wochenende wird Moderator Moritz Lang vor Ort in Rom sein.

Was hat die Auslosung ergeben?

Geht es nach der Setzliste, denn sollten sich in Rom folgende Viertelfinali ergeben.

Novak Djokovic (SRB/1) Holger Rune (DEN/7) Casper Ruud (NOR/4) Jannik Sinner (ITA/8) Daniiel Medvedev (RUS/3) Andrey Rublev (RUS/5) Carlos Alcaraz (ESP/2) Stefanos Tsitsipas (GRE/5)

Hier das Einzel-Tableau in Rom