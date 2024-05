ATP Masters Rom: Bei Rafael Nadal wächst die Zuversicht

Rafael Nadal hat sich vor seinem ersten Auftritt in Rom mit seiner Entwicklung in den vergangenen Wochen zufrieden gezeigt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.05.2024, 17:18 Uhr

© Getty Images Die Formkurve bei Rafael Nadal zeigt nach oben

"Es passieren Dinge." Gute Dinge, wie Rafael Nadal bei einer Pressekonferenz in Rom klarstellte. "Ich bin froh, heute da zu sein, wo ich bin. Denn vor einem Monat war es für mich fast unmöglich zu denken, dass ich in Barcelona spielen kann, dann in Madrid und jetzt hier in Rom."

Nadal hat das schier Unmögliche geschafft. Einmal mehr. Im Alter von fast 38 Jahren befindet sich der so häufig von Verletzungen geplagte Spanier im Spätherbst seiner Karriere. Doch Nadal setzt alles daran, den Zahn der Zeit aufzuhalten und sich würdig vom Tennissport zu verabschieden.

Nadal steigert sich in Madrid

"Wenn ich vom Rücktritt spreche, dann nicht, weil ich nicht mehr gerne Tennis spiele oder mich nicht mehr wettbewerbsfähig genug fühle. Das ist nicht der Fall. Es geht darum, dass mein Körper nicht mehr in der Lage war, wochenlang am Stück zu spielen", erklärte Nadal, der seine Karriere höchstwahrscheinlich nach der laufenden Saison beenden wird.

Eine endgültige Entscheidung hat der 22-fache Grand-Slam-Sieger noch nicht getroffen. Wohl auch deshalb, weil die Formkurve in den vergangenen Wochen stets nach oben zeigte. Musste er sich in Barcelona Alex de Minaur im zweiten Satz fast noch kampflos geschlagen geben, zeigte Nadal in Madrid bereits wieder seinen alten Kampfgeist. Letztlich war im Achtelfinale gegen Jiri Lehecka Endstation.

Nadal zehnfacher Titelträger in Rom

Den nächsten und letzten Probegalopp vor den French Open absolviert Nadal nun in Rom. In der italienischen Hauptstadt holte der Spanier bereits zehnmal den Titel, ein elfter käme einer Sensation gleich. "Alle Matches sind aktuell hart für mich. Sie sind schwieriger und unvorhersehbarer als früher, besonders auf Sand", so Nadal.

Dennoch sei er mit der grundsätzlichen Entwicklung zufrieden, führte Nadal aus. "Meine Gefühl wird immer besser. Auch, was das Tennis anbelangt." In der ersten Runde bekommt es der Mallorquiner am Donnerstag mit dem belgischen Qualifikanten Zizou Bergs zu tun.

