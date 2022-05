ATP Masters Rom: Casper Ruud kämpft sich ins Halbfinale

Casper Ruud hat mit einem hart erkämpften 7:6 (7) und 7:5 gegen Denis Shapovalov das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2022, 18:42 Uhr

© Getty Images Casper Ruud steht in Rom im Halbfinale

Es bedurfte des Netzbandes, dass im elften Spiel des zweiten Satzes zwischen Casper Ruud und Denis Shapovalov endlich ein Break zu vermelden war. Acht Möglichkeiten hatten Shapovalov bis dorthin im Laufe der Partie gegen den Norweger abgewehrt, beim neunten Versuch aber tropfte der Rückhandvolley Shapovalovs seitlich ins Aus. Ruud nahm dankend an (wie schon beim letzten Punkt im Tiebreak des ersten Satzes) und gewann mit 7:6 (7) und 7:5. Und das, nachdem er zuvor in beiden Sätzen schon jeweils einen Satzball von Shapovalov abgewehrt hatte.

Damit hat Casper Ruud den dritten von vier Halbfinalplätzen für sich beansprucht. Der letzte wird ab ca. 20:30 Uhr zwischen Novak Djokovic und Félix Auger-Aliassime ermittelt.

Am Nachmittag hatten sich bereits Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas zu einem neuerlichen Treffen verabredet. Zverev gewann gegen Cristian Garin ebenso in zwei Sätzen wie Tsitsipas gegen Lokalmatador Jannik Sinner. Vergangene Woche in Madrid hatte sich Zverev gegen den Griechen durchgesetzt, wenige Wochen davor in Monte-Carlo war Tsitsipas nach einem Sieg gegen die deutsche Nummer eins ins Endspiel eingezogen.

