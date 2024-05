ATP Masters Rom: Flaschentreffer schuld am Djokovic-Aus?

Novak Djokovic wollte in einer ersten Reaktion auf seine überraschende Niederlage gegen Alejandro Tabilo in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom nicht ausschließen, dass der Vorfall mit einer Trinkflasche vor zwei Tagen eine Rolle gespielt haben könnte.

© Getty Images Novak Djokovic hat am Sonntag die Balance gefehlt

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner gar nicht dabei, Rafael Nadal längst noch nicht und der Form vergangener Tage. Und jetzt hat auch Novak Djokovic noch nicht einmal Novak Djokovic das Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom erreicht. Fünf magere Spiele gewann der Weltranglisten-Erste gegen Alejandro Tabilo bloß, ehe er sich unter den Pfiffen einiger Zuschauer vom Campo Centrale verabschieden musste.

Eben dort war Djokovic vor zwei Tagen ja Opfer eines Missgeschicks geworden. Einem Fan war da eine Trinkflasche aus dem Rucksack gefallen, hatte Djokovic voll am Kopf erwischt. Der Serbe trug den den Vorfall mit Fassung, erschien am Samstag zur Belustigung aller Beobachter mit einem Fahrradhelm.

Djokovic wird sich untersuchen lassen

Nach dem Aus gegen Tabilo schloss Djokovic die Möglichkeit aber nicht aus, dass der Flaschentreffer durchaus Nachwirkungen gehabt haben könnte. „Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein“, erklärte der Branchenprimus bei seiner Pressekonferenz. „Ich muss das prüfen lassen. Das Training war anders. Ich habe gestern nur leicht trainiert. Ich habe nichts gefühlt, aber es hat sich auch nicht so wie sonst angefühlt.“

„Heute unter hohem Stress war es ziemlich schlecht“, so Djokovic weiter. „Ich hatte keine Schmerzen. Aber die Balance war schwierig. Einfach keine Koordination. Ein komplett anderer Spieler als noch vor zwei Tagen. Ich muss ein paar Medizinische Untersuchungen machen lassen und herausfinden, was los ist.“

