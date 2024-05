ATP Masters Rom: Holger Rune - gefangen in der Abwärtsspirale

Mit dem Aus gegen Sebastian Baez in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom wird Holger Rune in der ATP-Weltrangliste weiter an Boden verlieren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.05.2024, 07:24 Uhr

© Getty Images Holger Rune hat sich aus Rom verabschiedet

Wenn alles optimal läuft, dann wird Holger Rune am kommenden Montag auf Position 13 der ATP-Charts geführt werden. Das kann allerdings nicht der Anspruch des jungen Dänen sein. Denn Rune hat ja schon früh Ansprüche auf die ganz großen Titel angemeldet, im Herbst 2022 in Paris-Bercy auch sein erstes 1000er-Event gewonnen. Es sollte sein bislang einziges bleiben, in Monte-Carlo und in Rom im vergangenen Jahr war er knapp vor Nummer zwei.

Im Moment aber läuft es nicht. Fast prototypisch der Verlauf der Partie gegen Sebastian Baez am Montagabend im Foro Italico: Holger Rune legt grandios los, führt schnell mit 4:0, gewinnt den ersten Satz mit 6:2. Nur um dann den Faden zu verlieren. Und hintenraus das allerletzte Spiel bei eigenem Aufschlag ohne Widerstand herzuschenken. Was sehr an den Aufritt in München erinnert hat, wo Rune den Spielbetrieb im Halbfinale gegen einen zugegeben sehr starken Jan-Lennard Struff ab Mitte des ersten Satzes eingestellt hat.

Rune wieder bei Mouratoglou

Beim nächsten Saison-Highlight in Roland-Garros wird Holger Rune also trotz der Probleme von Novak Djokovic, Carlos Alcaraz und Jannik Sinner eher nicht zum erweiterten Favoritenkreis zählen. Was nicht heißt, dass die genannten und alle anderen vor ihm gesetzten Spieler zwingend früh auf Rune treffen wollen. Was ja schon im Achtelfinale möglich wäre. Wenn sich Rune wieder ein wenig fängt. Schließlich hat er auch in Paris ein Viertelfinale zu verteidigen.

So etwas wie Aufbruchstimmung ist bei Rune zuletzt im vergangenen Herbst zu spüren gewesen. Als nämlich Boris Becker mit dem Turnier in Basel als Coach in der Box saß. Aber dieser Schwung ist längst perdu, die Rückkehr zu Patrick Mouratoglou war eher ein Zeichen der Ratlosigkeit denn ein Signal an die Konkurrenz, dass Holger Rune bald wieder angreifen wird.

