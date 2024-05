ATP Masters Rom: Holger Rune steigt problemlos in dritte Runde auf

Der Däne Holger Rune schafft mit einem Zweisatz-Erfolg über den Lokalmatador Luca Nardi den Sprung in die dritte Runde.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.05.2024, 23:35 Uhr

© Getty Images Holger Rune steht in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom

Die derzeit eher durchwachsenen Leistungen von Holger Rune auf der ATP-Tour ziehen sich bereits die komplette Spielsaison 2024 durch. Zumindest gelang dem beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom an zehn Gesetzten ein erfolgreicher Einstieg ins Turnier. Nach einem Freilos in Runde eins bezwang der 21-Jährige den Lokalmatador Luca Nardi nach 1:42 Stunden mit zweimal 6:4.

Der Däne zeigte dabei eine durchschnittliche Leistung, die am heutigen späten Abend aber ausreichend war, um ein Drittrunden-Duell mit dem Argentinier Sebastian Baez zu vereinbaren. Vor zwei Wochen in Madrid scheiterte Rune in eben jener Runde der letzten 32 gegen den Niederländer Tallon Griekspoor in drei engen Durchgängen.

Die letzte Partie des langen Samstagabends spielten der Russe Andrey Rublev und der US-Amerikaner Marcos Giron aus. Zu Redaktionsschluss stand es in Sätzen ausgeglichen 1:1. Während Giron Satz Nummer eins mit 7:5 für sich entscheiden konnte, holte Rublev Akt zwei mit 6:4. Der Gegner des Gewinners steht bereits fest - der französische Qualifikant Alexandre Muller bezwang seinen deutlich stärker eingeschätzen Landsmann Arthur Fils in zwei Sätzen.

