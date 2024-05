ATP-Masters Rom: Im Doppel ist der Heimsieg noch möglich

Mit Andrea Vavassori und Simone Bolelli haben wenigstens zwei Italiener das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom erreicht. Da muss für die Lokalmatadore allerdings noch lange nicht Schluss sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.05.2024, 20:08 Uhr

© Getty Images Simone Bonelli und Andrea Vavassori in Rom

Jannik Sinner und Matteo Berrettini gar nicht dabei, Lorenzo Musetti angeschlagen raus, der Rest der italienischen Armada im Einzel zwar teilweise begeisternd (Francesco Passaro!), aber eben auch schon raus. Und also ist es an Simone Bolelli und Andrea Vavassori, die heimischen Tennisfans in Rom glücklich zu machen.

Am Dienstag gaben die beiden dieser Hoffnung weiter Nahrung. Denn Bolelli und Vavassori ließen dem an Position zwei gesetzten Paar Rohan Bopanna und Matthew Ebden beim 6:2 und 6:4 keine Chance. Damit ist zwar erst das Viertelfinale erreicht. Aber in dieser Saison ist dem 38-jährigen Bolelli, der 2015 mit Fabio Fognini den Doppeltitel bei den Australian Open geholt hat, und dem neun jähre jüngeren Vavassori alles zuzutrauen.

Denn die beiden liegen im Race to Turin aktuell auf Position zwei. Übrigens hinter Bopanna/Ebden, gegen die sie im Foro Italico ja heute gewonnen haben. Die nicht ganz so gute Nachricht: Im Viertelfinale geht es nun gegen Nikola Mektic und Wesley Koolhof. Und diese Paarung steht im Race aktuell nur einen Platz hinter Bolelli/Vavassori.

