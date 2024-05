ATP Masters Rom live: Alexander Zverev vs. Aleksandar Vukic im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Aleksandar Vukic. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.05.2024, 20:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Es wird die zweite Begegnung zwischen Zverev und Vukic werden. Die bislang einzige konnte Alexander Zverev im vergangenen Jahr bei den US Open glatt in drei Sätzen für sich entscheiden.

Mit Rom verbindet die deutsche Nummer eins grundsätzlich gute Erinnerungen: 2017 hat Alexander Zverev im Foro Italico seinen ersten 1000er-Titel geholt.

Zverev vs. Vukic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Aleksandar Vukic gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Rom