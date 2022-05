ATP Masters Rom live: Alexander Zverev gewinnt Satz 1 gegen Garin

Alexander Zverev trifft Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Cristian Garin. Das Match gibt es ab 11 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.05.2022, 12:36 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Garin - Zverev 5:7, 0:2 Diese Breakchance vermag Zverev nicht zu nutzen, weil der Return nicht gelingt. Anschliessend jedoch setzt eine Vorhand von Garin ganz knapp seitlich im Aus auf. Das bedeutet einen weiteren Breakball. Garin - Zverev 5:7, 0:2 Danach baut Zverev nach einem zweiten Aufschlag des Widersachers viel Druck auf, lässt diesen hin und her laufen und schliesst am Netz mit einem gefühlvollen Volleystopp an. Das bringt dem Weltranglistendritten einen Breakball. Garin - Zverev 5:7, 0:2 Zwischendurch streut der Chilene seinen dritten Doppelfehler ein, spielt das danach aber wieder gut uns mit Übersicht, schiebt seien Rückhand longline am Gegner vorbei. 30 beide! Garin - Zverev 5:7, 0:2 Trotz des Rückstandes lässt Garin natürlich nicht locker. Die Nummer 45 der Welt ist in der Lage, Ballwechsel nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten und vorn am Netz entschlossen mit dem Smash zu vollstrecken. Garin - Zverev 5:7, 0:2 Zverev hatte bislang allenfalls ein relativ entspanntes Aufschlagspiel. beriets zum fünften Mal im Match geht es für ihn jetzt schon über Einstand. Nun aber erledigt das der ATP-Champion, spielt die Vorhand inside-in druckvoll, so dass Garin damit nicht viel anfangen kann. Garin - Zverev 5:7, 0:1 Garin semmelt eine Rückhand ins Netz. Danach wird der Chilene mehrfach bedrohlich lang. Aus seiner Sicht geht das gut. Nicht so auf der anderen Seite, da wird die Vorhand von Zverev AUs gegeben. Nochmals sind wir damit bei Einstand. Garin - Zverev 5:7, 0:1 Wiederholt gelingt Zverev ein Stopp nicht gut genug. Den erläuft Garin und schiebt seine Vorhand die Linie runter. Einstand! Garin - Zverev 5:7, 0:1 Wird es also doch wieder eng für den Deutschen. Der antwortet mit seinem zweiten Ass, serviert dann nochmals gut und treibt den Konkurrenten in den Returnfehler. Garin - Zverev 5:7, 0:1 Ein Tweener misslingt im im Anschluss. Danach spielt Garin plötzlich wieder stark auf, lockt den Kontrahenten mit einem Stopp nach vorn. Kurz darauf bleibt Zverev mit dem Volley im Netz hängen. 15:30! Garin - Zverev 5:7, 0:1 Zverev möchte jetzt tunlichst nicht wieder in die Gefahr eines umgehenden Re-Breaks geraten, geht entschlossen zu Werke und punktet mit der Vorhand longline. Garin - Zverev 5:7, 0:1 Doch dann leistet sich Garin seinen zweiten Doppelfehler des Tages und schenkt sein Aufschlagspiel her. Wir starten also mit einem Break. Garin - Zverev 5:7, 0:0 Nervenstark wehrt der Südamerikaner den ersten ab - mit einem ganz feinen Vorhandstopp, um den sich der Widersacher vergeblich bemüht. Garin - Zverev 5:7, 0:0 Offenbar hat Garin den Satzverlust noch nicht verdaut. Und als ihm Zverev dann druckvoll zusetzt, muss der Chilene gleich wieder zwei Breakbälle gestatten. 2. Satz Erneut ist es nun an Garin den Satz servierenderweise zu eröffnen. Der erste Punkt geht an Zverev, dem wie zu Beginn des ersten Durchgangs ein Winner gelingt. Zwischenfazit Nach deutlich mehr als einer Stunde Spielzeit sichert sich Alexander Zverev also den ersten Durchgang. Anders als beim gestrigen Start nach Mass hatte der 25-Jährige heute grössere Probleme, ins Match und seinen ersten Aufschlag zu finden. Doch als ihm im siebten Spiel das Break gelang, schien der Weg gegen den unbequemen Gegner geebnet. Cristian Garin allerdings gelang das umgehende Re-Break, womit sich die Sache zuspitzte. Grundsätzlich hatten die Aufschläger kaum mal leichtes Spiel und das bestätigte sich zum Ende, als Zverev noch ein Break gelang und er den Satz anschliessend mit Mühe ausservierte. Garin - Zverev 5:7 Über einen starken ersten Aufschlag holt sich Zverev den zweiten Satzball, serviert dann nochmals gut. Der Vorhandreturn von Garin segelt ins Aus. Das ist der 1. Satz! Garin - Zverev 5:6 Oh, ist das Pech! Oder eben Glück für Garin! Zverev macht eigentlich alles richtig, bereitet den Angriff glänzend vor. Der Chilene spielt die Vorhand, trifft die Netzkante. Die Filzkugel fliegt über den Deutschen hinweg in dessen Feld. Garin - Zverev 5:6 Mit einer starken Rückhand longline organisiert sich Zverev dann den ersten Satzball. Garin - Zverev 5:6 Als würde Zverev den zusätzlichen Druck als Herausforderung benötigen. Der Hamburger geht druckvoll zu Werke und versenkt die Vorhand. Im Anschluss wird Garin ein klein wenig zu lang, womit beide Breakchancen Geschichte sind. Garin - Zverev 5:6 Und jetzt erlaubt sich der Olympiasieger auch noch seinen zweiten Doppelfehler und schenkt zwei Breakbälle her. Garin - Zverev 5:6 Jetzt patzt Zverev ohne Not, die Vorhand geht seitlich weg. 15:30 - sollte es hier erneut ein umgehendes Re-Break geben? Bereits gestern hatte es Zverev zweimal nicht geschafft, den Satz auszuservieren. Garin - Zverev 5:6 Somit eröffnet sich Zverev nun die Gelegenheit, den Satz ausservieren zu können. Garin aber wehrt sich, bringt den Gegner aus der Defensive mit einem Vorhandpassierball in Schwierigkeiten. So wendet sich das Blatt im Ballwechsel. 0:15! Garin - Zverev 5:6 Garin ist plötzlich völlig von der Rolle, setzt noch eine Rückhand in die Maschen und schenkt sein Aufschlagspiel sang- und klanglos zu Null her. Garin - Zverev 5:5 Zverev muss derzeit gar nicht so viel tun, sein Gegenüber liefert zuverlässig die Fehler und bietet tatsächlich drei Breakbälle an. Garin - Zverev 5:5 Nochmals steht dem Chilenen das Netz im Weg, diesmal schafft es die Vorhand nicht hinüber. So ein wenig fahrig wirkt der 25-Jährige gerade, verzieht noch eine Rückhand ohne Not. Garin - Zverev 5:5 Ohne grosse Not semmelt Garin dann eine Rückhand ins Spielhindernis. Das beschert Zverev den Spielgewinn zum 5:5. Garin - Zverev 5:4 Dann hilft nochmals ein guter erster Aufschlag, den Garin nicht kontrolliert returnieren kann. In der Folge serviert Zverev weit nach aussen, geht sofort nach und setzt den Überkopfball. 40:30! Garin - Zverev 5:4 Danach gerät Zverev eine Rückhand zu lang. 0:30 - es droht Ungemach. Anschliessend jedoch macht der Deutsche über den ersten Druck und versenkt seine Rückhand cross. Garin - Zverev 5:4 Folglich steht Zverev nun mit dem Rücken zur Wand, muss gegen den Satzverlust servieren. Immerhin kommt Zverev hinsichtlich der ersten Aufschläge soeben bei einer Quote von 60 Prozent an. Den Punkt macht er wegen eines leichten Vorhandfehlers dennoch nicht. Garin - Zverev 5:4 Das Niveau des Matches steigt. Garin lässt Zverev laufen. Der erreicht die Bälle zwar, bekommt letztlich aber eine Rückhand nicht kontrolliert. Im Anschluss zündet der Südamerikaner sein erstes Ass und bringt sein Aufschlagspiel zum 5:4 durch. Garin - Zverev 4:4 Mutig geht Garin gegen die Breakchance zu Werke, sucht den Weg nach vorn und sorgt per Schmetterball für den entscheidenden Druck und letztlich den Punkt. Einstand! Garin - Zverev 4:4 Danach hat Garin alle Trümpfe in der Hand, als er den Widersacher ans Netz lockt. Zverev erläuft den Stopp zwar, hat aber natürlich keine gute Position. Doch der Chilene bleibt mit seinem Passierversuch im Netz hängen. Breakball! Garin - Zverev 4:4 Noch grösserem chilenischen Ungemach steht fürs Erste die Netzkante im Weg, von der die Vorhand des Deutschen ins Aus springt. Garin - Zverev 4:4 Unproblematische Aufschlagspiele bleiben beiderseits die Ausnahme. Erneut scheint nun auch Garin wieder Schwierigkeiten zu bekommen. 15:30! Garin - Zverev 4:4 In der Tat packt der Südamerikaner die Gelegenheit beim Schopf, hat in einem langen Ballwechsel das bessere Ende, weil Zverev eine Vorhand deutlich verzieht. 4:4 - alles wieder in der Reihe! Garin - Zverev 3:4 Danach geht Garin weiter forsch zu Werke, setzt gut nach und punktet erneut mit der Vorhand. Das eröffnet ihm die Chance zum sofortigen Re-Break. Garin - Zverev 3:4 Nicht zu glauben! Was folgt auf das erste Ass? Genau, der erste Doppelfehler! Anschliessend geht Zverev am Netz etwas unentschlossen zu Werke. Einen Moment sieht das fast wie Federball aus, was die beiden da machen. Doch dann ist der Deutsche eine leichte Beute für den Chilenen, der mit dem Vorhandpassierball die Linie runter punktet. Garin - Zverev 3:4 Jetzt ist die Zeit für das erste Ass des Matches gekommen, präzise schlägt Zverev das durch die Platzmitte. 30:0! Garin - Zverev 3:4 Und tatsächlich nutzt Zverev den zweiten Breakball, attackiert den Aufschlag des Kontrahenten mit einem starken Rückhandreturn die Linie runter und geht erstmals in Führung. Garin - Zverev 3:3 Dann trifft Zverev eine Vorhand nicht ganz sauber. Den Ball zieht es etwas zu spät zu Boden, doch eine Breakchance bleibt. Garin muss über den Zweiten gehen und hat in diesem Fall bislang erst einen Punkt gemacht. Garin - Zverev 3:3 Urplötzlich gerät der Südamerikaner in die Bredouille. Zverev geht forsch zu Werke, sucht den Weg nach vorn und vollstreckt mit dem Rückhandflugball. Das bringt ihm seine ersten beiden Breakbälle. Garin - Zverev 3:3 Nun erleben wir den ersten Doppelfehler dieser Begegnung und auch den nächsten Punkt gibt Garin ab. 0:30! Garin - Zverev 3:3 Doch Zverev zieht die Sache letztlich auf seine Seite, serviert jetzt gut und übt sofort Druck aus. Der 25-Jährige geht dann nach und vollendet am Netz per Volley zum 3:3. Garin - Zverev 3:2 Dann bietet sich Zverev ein erster Spielball, den vergibt der Olympiasieger aber mit einer Rückhand, die zu spät Bodenkontakt erlangt. Der an 2 gesetzte Deutsche muss um all seine Aufschlagspiel gehörig kämpfen. Garin - Zverev 3:2 Die erste Breakchance wehrt Zverev mit einer Vorhand inside-in ab, die sein Gegenüber nicht verarbeiten kann. Danach patzt der Südamerikaner recht leichtfertig, wuchtet eine Rückhand ohne Not ins Netz. Einstand! Garin - Zverev 3:2 Kurz darauf unterläuft Zverev ein leichter Fehler und plötzlich haben wir die ersten beiden Breakbälle des Matches. Garin - Zverev 3:2 Zverev lockt den Konkurrenten ans Netz, versucht dann den Vorhandpassierball die Linie runter. Der Chilene riecht den Braten, blockt den Volley mit der Rückhand rein. Zwar erläuft der Deutsche diesen Ball, löffelt ihn dann aber knapp ins Aus. Garin - Zverev 3:2 Garin erweist sich als unbequemer Gegner - ein echter Sandplatzwühler eben. Der bringt nicht die Schlaghärte mit, agiert aber über aus clever. Immerhin scheint Zverev zunehmen seinen ersten Aufschlag zu finden. Garin - Zverev 3:2 Wiederholt zeigt Zverev Unverständnis für einige knappe Linienrichterentscheidungen. Garin ficht das nicht an, der zieht sein Ding durch. Vergleichsweise entspannt gelangt der Chilene zum Spielgewinn, gibt dabei lediglich einen Zähler ab. Garin - Zverev 2:2 Seinen dritten Spielball weiss Zverev wenig später zu nutzen. Einen Aufschlag durch die Mitte vermag Garin nicht gezielt zu returnieren. Immerhin ist der Deutsche hinsichtlich des Erste jetzt bei 50 Prozent angekommen. Garin - Zverev 2:1 Etwas überhastet geht Garin mit der Vorhand inside-out zu Werke und semmelt die Filzkugel in die Maschen. Im Anschluss feiert Zverev fasst schon den Spielgewinn. Sein Longline-Ball wird zunächst gut gegeben. Der Stuhlschiedsrichter schaut sich das genau an und entscheidet auf Aus. Einstand! Garin - Zverev 2:1 Erneut klappt das mit dem Spielgewinn nicht im ersten Anlauf. Der Rückhandstopp ist dafür nicht gut genug. Kurz darauf schafft es der Rückhandvolley nicht übers Netz. Garin - Zverev 2:1 Danach legt der Deutsche den Vorwärtsgang ein, spielt seine Reichweite aus und setzt den Vorhandvolley überlegt. Mit einem weiteren Gewinnschlag organisiert sich der Weltranglistendritte den Spielball. Garin - Zverev 2:1 Inzwischen kommt der erste Aufschlag gar nicht mehr, doch Zverev glänzt zumindest mit einem Vorhand-Winner und wendet erst einmal die Breakbälle ab. 15:30! Garin - Zverev 2:1 Mit dem Rückhand-Slice bereitet Garin dem Kontrahenten Probleme. Der grossgewachsene Zverev muss tief runter, verschlägt dann seine Rückhand und deutet an, dass der Ball da versprungen sei. Garin - Zverev 2:1 Zwar wechseln sich beim Chilenen gute Aktionen und Fehler auch regelmässig ab, jetzt aber geht der 25-Jährige gut nach, setzt seine Vorhand präzise und gibt dem Gegner das Nachsehen. Danach verzieht Zverev unter Druck eine Vorhand longline, was Garin den Spielgewinn zum 2:1 beschert. Garin - Zverev 1:1 Erneut setzt Garin den Stopp perfekt - diesmal mit der Vorhand. Erneut lässt es Zverev geschehen und spart sich die vermutlich ohnehin vergeblichen Meter. Garin - Zverev 1:1 Am Ende profitiert der an 2 gesetzte Deutsche von einem zu lang geratenen Rückhandreturn des Widersachers. So hält Zverev sein Service trotz schlechter Aufschlagquote - beim Ersten sind das drei von acht, also überschaubare 38 Prozent. Garin - Zverev 1:0 Jetzt packt Garin den Rückhandstopp aus. Zverev erkennt früh, dass sich das Bemühen darum nicht lohnt und muss das nun über Einstand regeln. Garin - Zverev 1:0 Danach glänzt Garin mit einem Return-Winner. Im Anschluss unterläuft Zverev ein leichter Vorhandfehler. 30 beide! Es folgt der bislang längste Ballwechsel, den der Chilene mit einer Vorhand ins Netz beendet. Garin - Zverev 1:0 Gestern servierte Zverev anfangs richtig stark, da war auf den ersten Aufschlag Verlass. Auch jetzt sorgt der für einen schnellen Punkt. Danach muss der 25-Jährige zwar über den Zweiten gehen, macht dann dennoch Druck und legt den Vorhandflugball sicher ab. 30:0! Garin - Zverev 1:0 Seinen zweiten Spielball nutzt der Südamerikaner weil Zverev einen Return deutlich verzieht. Somit geht das erste Spiel dieses Matches an Garin. Garin - Zverev 0:0 So muss Garin gar nicht so viel für zwei Spielbälle tun. Nun aber benötigt der Chilene erstmals den zweiten Aufschlag. Im anschliessenden Ballwechsel unterläuft ihm mit der Vorhand der erste Fehler. Garin - Zverev 0:0 Zuverlässig bringt Garin den Ersten ins Feld. Und jetzt sucht Zverev dann doch noch nach der richtigen Länge in seinen Schlägen, was zu Fehlern führt. 1. Satz Jetzt eröffnet Garin das Match bei sonnigen 26 Grad unter dem blauen Himmel der italienischen Hauptstadt. Zwar gelingt dem Chilenen der erste Aufschlag, Zverev aber übernimmt gleich das Kommando, benötigt nicht lange für den ersten Rückhand-Winner. Einmarsch und Münzwurf In diesem Moment betreten unsere Protagonisten den Platz in der Grand Stand Arena. Nach einigen Handgriffen der Vorbereitung trifft man sich zusammen mit dem schwedischen Stuhlschiedsrichter Mohamed Lahyani zur Wahl am Netz. Die Münze fällt zugunsten des Deutschen, der sich für Rückschlag entscheidet. Anschliessend spielen sich beide noch vier Minuten ein. Head 2 Head Übrigens hat Zverev gegen Garin noch nie gewinnen können. Zwei Aufeinandertreffen gab es bislang - beide auf Sand. Im Finale der Juniorenkonkurrenz der French Open 2013 gewann der Chilene glatt mit 6:4 und 6:1. Beim Wiedersehen 2019 im Viertelfinale von München ging es beim 6:4, 5:7, 7:5 deutlich enger zu, doch erneut hatte der Deutsche das Nachsehen. Garin im Foro Italico Garin ist also ein ausgewiesener Sandplatzspezialist. In dieser Woche begann er seinen Weg mit einem glatten Sieg gegen den italienischen Wildcard-Spieler Francesco Passaro. Gegen den finnischen Lucky Looser Emil Ruusuvuori hatte der ungesetzte Chilene anschliessend ebenfalls wenig Mühe. Im Achtelfinale jedoch musste der Rechtshänder gestern gegen den Kroaten Marin Cilic drei Stunden ackern, bis der Sieg in drei Sätzen unter Dach und Fach war. Erfolgsbilanz von Garin Zum dritten Mal seit 2020 spielt Cristian Garin im Foro Italico. Erst zum dritten Mal nach Paris 2019 und Madrid 2021 steht der Chilene im Viertelfinale eines Masters-Turnieres. Auf Grand-Slam-Ebene hat es der 25-Jährige allenfalls mal ins Achtelfinale geschafft - unter anderem in Roland Garros (2021). Im vergangenen Jahr kletterte der Südamerikaner bis auf Platz 17 der Weltrangliste und wird aktuell an Position 45 geführt. Auf der ATP-Tour spielte Garin sechs Finals - alle auf Sand. Fünf davon entschied er für sich. Als wertvollster Triumph gilt das 500er von Rio 2020. Zverev 2022 Zverev spielt übrigens zum sechsten Mal seit 2016 beim Masters in der ewigen Stadt mit. Bei seinem zweiten Auftritt holte sich der Rechtshänder vor fünf Jahren den Turniersieg, was damals sein erster Masters-Titel von inzwischen fünf war. Insgesamt kommt der zweimalige ATP-Champion auf 19 Turniersiege. Auf Nummer 20 wartet der 25-Jährige nun schon seit geraumer Zeit. Im Jahr 2022 wollte der bislang nicht gelingen. Nah dran war der Olympiasieger beim 250er von Montpellier, verlor dann aber das Finale gegen Alexander Bublik. Bei den jüngsten 1.000er-Turnieren auf Sand schaffte es der Hamburger ins Halbfinale (Monte Carlo) bzw. ins Endspiel (Madrid), bekam dort aber von Stefanos Tsitsipas und Carlos Alcaraz jeweils ziemlich deutlich die Grenzen aufgezeigt. Der Weg von Zverev Zwar sprach Zverev nach seinem gestrigen Sieg gegen Alex De Minaur von einer Leistungssteigerung, vorbehaltlos konnte dies allerdings nur für weite Strecken des 1. Satzes gelten. Da spielte der 25-Jährige tatsächlich richtig stark, wirkte konzentriert, souverän und dominierte den Gegner nach Belieben. Danach jedoch riss der Faden. Zverev schaffte es nicht, die beiden Sätze im ersten Versuch auszuservieren und musste am Ende sogar noch in den Tie-Break. Dann immerhin gelang es dem an 2 gesetzten Deutschen, die Sache wie zum Auftakt gegen Sebastian Baez in zwei Sätzen zu regeln. Willkommen Herzlich willkommen zum Internazionali BNL d'Italia! Beim Masters in Rom erwarten uns heute die Viertelfinals. Dabei bestreitet Alexander Zverev erneut das erste Match, ist ab 11:00 Uhr diesmal in der Grand Stand Arena gegen Cristian Garin gefordert.

© Getty Images Alexander Zverev, Cristian Garin

Alexander Zverev hat sich beim Masters-Turnier in Rom durchgebissen, auch im Achtelfinale gegen den Australier Alex de Minaur. Obwohl er im zweiten Durchgang einen ordentlichen Bruch erlitt im Spiel mit drei schwachen Service-Games. "Daran muss ich arbeiten", urteilte Zverev im Anschluss.

Egal wie, Zverev sieht zuletzt wieder, nachdem es bei der US-Tour nicht gut lief und auch das Heimspiel in München misslang, nach einer seiner schwächsten Leistungen der letzten Jahre, wie der Hamburger selbst urteilte.

In Madrid kämpfte er sich bis ins Finale, in Rom hat Zverev ebenfalls gute Auftritte hingelegt in den vergangenen Jahren - mit dem Titelgewinn in 2017.

Der Weg ist noch ein weiter, in der Runde der letzten Acht steht ihm nun erst mal der Chilene Cristian Garin gegenüber, ein Könner auf der roten Asche. Der Weltranglisten-45. hat fünf Turniersiege auf seiner Habenseite, alle auf Sand, der letzte in 2021 in Santiago.

H2H: Garin führt gegen Zverev

Im direkten Vergleich führt Garin sogar gegen Zverev, 2019 siegte er in drei Sätzen im Viertelfinale von München und verdarb Zverev hier die Aussicht auf mehr.

Zuletzt lief es allerdings unrund, in Belgrad und München war in Runde 1 bereits Schluss, in Madrid beim zweiten Spiel. In Rom hat er nun zwei Siege eingesammelt, gegen Emil Ruusuvuori und Marin Cilic.

Zverev vs. Garin - hier gibt es den Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Cristian Garin ist für 11 Uhr angesetzt und wird live im TV und Livestream auf Sky übertragen. Im Liveticker seid ihr natürlich bei uns dabei!

