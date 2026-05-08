ATP Masters Rom live: Alexander Zverev vs. Daniel Altmaier im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Daniel Altmaier treffen heute in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom aufeinander. Das Match gibt es ab 13 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW in Deutschland und Sky X in Österreich und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.05.2026, 22:24 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev und Daniel Altmaier treffen heute in Rom aufeinander

Eigentlich war Daniel Altmaier aus dem Turnier in Rom schon so gut wie draußen, nach Abwehr von Matchbällen gegen Zhizhen Zhang darf er aber doch mindestens noch einmal im Foro Italico ran. Und das gegen Alexander Zverev, der wie alle gesetzten Spieler in Runde eins ein Freilos geenossen hat.

Im Head-to-Head hat Zverev mit 3:1 die Nase vorne, die letzte Begegnung gab es vor etwas mehr als einem Jahr in München.

Zverev vs. Altmaier - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Daniel Altmaier gibt es ab 13 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW in Deutschland und Sky X in Österreich.

Hier das Einzel-Tableau in Rom