ATP Masters Rom live: Alexander Zverev vs. David Goffin im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf David Goffin. Das Match gibt es ab ca. 18 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2023, 11:25 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und David Goffin treffen zum fünften Mal aufeinander

Alexander Zverev hat ein paar Tage Zeit gehabt, um das rüde Aus gegen Carlos Alcaraz in Madrid zu verarbeiten. Nun geht es in Rom gegen David Goffin, zum insgesamt fünften Mal. Die Bilanz der beiden ist ausgeglichen, das letzte Match hat der Belgier 2021 in Monte-Carlo knapp gewonnen.

Das Match der beiden ist als letztes auf dem Pietrangeli angesetzt. Grundsätzlich eine wunderbare Idee - allerdings soll es in Rom im Laufe des Nachmittags zu regnen beginnen.

Zverev vs. Goffin - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und David Goffin gibt es ab ca. 18 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

