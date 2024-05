ATP Masters Rom live: Alexander Zverev vs. Luciano Darderi im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Luciano Darderi. Das Match gibt es ab ca. 20.30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.05.2024, 13:16 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft in der dritten Runde von Rom auf Luciano Darderi

Der Auftakt in Rom, er lief für Alexander Zverev positiv. 6:0, 6:4 gewann er hier gegen Aleksandar Vukic; nun, gegen Luciano Darderi geht es auch gegen das italienische Publikum.

Der Weltranglisten-54. hat im Turnierverlauf Denis Shapovalov in engen drei Sätzn geschlagen, danach Mariano Navone.

Es ist die erste Begegnung zwischen Zverev und Darderi.

Zverev vs. Darderi - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Luciano Darderi gibt es ab ca. 20.30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Rom