ATP Masters Rom live: Alexander Zverev vs. Sebastian Baez im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Sebastian Baez. Das Match gibt es ab 11 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.05.2022, 11:20 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] S. Baez - A. Zverev 4:3 Unglaublich, was Baez hier bei eigenem Aufschlag spielt. Der Argentinier trifft hier immer die richtige Entscheidung und holt sich auch sein viertes Aufschlagspiel ohne einen Punktverlust. Mit einer krachenden Rückhand stellt er auf 4:3. S. Baez - A. Zverev 3:3 Weiterhin muss Zverev viel arbeiten, allerdings bleibt der Hamburger auch sehr geduldig. Mit seiner Vorhand macht er fleissig Druck und wartet auf den richtigen Moment. S. Baez - A. Zverev 3:2 Baez spielt das Ganze hier bei eigenem Aufschlag weiterhin beeindruckend. Obwohl der Argentinier mit nur knapp 180 km/h serviert, baut er seine Punkte gut auf und spielt sehr konsequent. Zu Null holt sich der 21-Jährige auch sein drittes Aufschlagspiel. S. Baez - A. Zverev 2:2 Beim Stande von 15:30 hat Zverev die erste kleinere Hürde zu bewältigen. Der Deutsche schlägt in dieser Phase allerdings sehr gut auf und fabriziert unter anderem sein erstes Ass der Partie. S. Baez - A. Zverev 2:1 Baez macht auch in seinem zweiten Spiel einen richtig starken Eindruck. Der 21-Jährige ist scheinbar mit einem guten Plan ausgestattet und baut die Punkte sehr gut auf. S. Baez - A. Zverev 1:1 Der Deutsche muss von der Grundlinie schon ordentlich arbeiten, um den flinken Argentinier vor Probleme zu stellen. Der Hamburger findet allerdings gut ins Spiel und bringt seinen Service durch. S. Baez - A. Zverev 1:0 Zverev spielt eigentlich einen starken Angriffsschlag, ist dann aber nicht schnell genug in der Mitte, um den Volley wegzudrücken. 15:15! S. Baez - A. Zverev 1:0 Baez erwischt einen optimalen Start in die Partie. Der 21-Jährige serviert von Beginn an richtig stark und holt sich hier zu Null das erste Spiel. Aufsteiger Auf der Gegenseite steht heute ein Akteur, der erst seit einer Woche in den Top 50 zu finden ist. Durch seinen Turniersieg in Estoril spielte sich Sebastian Baez auf Platz 37 der Weltrangliste. Gestartet hat er das Jahr im Übrigen auf Platz 99 und so ist der 21-Jährige in dieser Spielzeit sicherlich zu unterschätzen. Rechtzeitig in Form? Vor allem nach seinem enttäuschenden Auftritt in München konnte man sich schon fast Sorgen um die Sandplatzsaison von Alexander Zverev machen. Schnell allerdings konnte der Deutsche den Schalter wieder umlegen und in Madrid das Finale erreichen. Dort war zwar gegen Carlos Alcaraz nicht viel zu holen, doch die Leistungen auf dem Weg ins Endspiel machen sicherlich Mut. Klar, dass es für die Nummer Zwei der Setzliste auch in Rom weit gehen soll. Herzlich willkommen! Guten Morgen und hallo zum ATP Masters in Rom. Am heutigen Mittwoch stehen erneut einige Zweitrunden-Partien auf dem Programm. Unter anderem greift Alexander Zverev ins Turnier ein. Ab 11 Uhr bekommt es der Hamburger mit Sebastian Baez aus Argentinien zu tun.

© Getty Images Alexander Zverev darf heute in Rom schon früh ran

Es wird die erste Begegnung zwischen Zverev und Baez werden. Letzterer hat vor wenigen Tagen in Estoril seinen ersten Titel auf der ATP-Tour geholt, Zverev wartet in dieser Saison noch auf ein Championat.

Während Baez in Rom durch die Mühlen der Qualifikation musste, hat Zverev nach der anstrengenden Woche in Madrid immerhin zwei Tage Match-Pause einlegen können. In Rom übrigens nach langer Zeit mal wieder mit dabei: Vater Alexander Zverev sr..

Zverev vs. Baez - hier gibt es den Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Sebastian Baez gibt es ab 11 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

