ATP Masters Rom live: Alexander Zverev vs. Taylor Fritz im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Taylor Fritz. Das Match gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.05.2024, 11:28 Uhr

© Getty Images Zum insgesamt achten Mal treffen Alexander Zverev und Taylor Fritz aufeinander.

Mit bislang sehr überzeugenden Auftritten spielte sich der Hamburger Alexander Zverev ohne Satzverlust in die Runde der letzten Acht beim ATP-Masters-Turnier in Rom. Dort trifft die Nr. 3 des Turniers er auf den an Position 11 geführten US-Amerikaner Taylor Fritz, der im Turnierverlauf einen Satz gegen Grigor Dimitrov aus Bulgarien abgeben musste.

Vor ihrem ersten Aufeinandertreffen auf Sand führt der deutsche Olympiasieger im direkten Vergleich mit 4:3. Auch aufgrund der Tatsache, dass Fritz noch keinen Titel auf der roten Asche einfahren konnte, während Zverev bereits siebenmal auf diesem Belag triumphierte, davon dreimal auf Masters-Ebene, dürfte die Favoritenrolle an den deutschen Davis-Cup-Spieler gehen.

Zverev vs. Fritz - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Taylor Fritz gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

