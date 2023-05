ATP Masters Rom live: Holger Rune vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev und Holger Rune treffen im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom aufeinander. Das Match gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei Sky. Und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.05.2023, 03:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Holger Rune und Daniil Medvedev vor ein paar Wochen in Monte-Carlo

Eines stand schon vor den beiden Halbfinali am Samstag fest: In Rom wird in diesem Jahr ein neuer Sieger gekürt. Denn weder Holger Rune, Casper Ruud, Daniil Medvedev oder Stefanos Tsitsipas durften bislang den Pokal am Ende in die Höhe strecken. Dass es dann Rune und Medvedev geweorden sind, die heute um den großen Preis rittern, kommt dann doch etwas überraschend.

Denn Rune lag gegen Casper Ruud wieder einmal auf der Verliererstraße. Und schaffte doch noch das Comeback. Auf der anderen Seite ist die Averison von Daniil Medvedev gegenüber dem Sandplatztennis verbrieft. Die beiden Finalisten haben sich jedenfalls erst einmal auf der Tour getroffen: In Monte-Carlo konnte sich Rune vo ein paar Wochen sicher mit 6:3 und 6:4 behaupten.

Medvedev vs. Rune - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Holger Rune gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Rom