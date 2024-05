ATP Masters Rom live: Jan-Lennard Struff vs. Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Stefanos Tsitsipas. Das Match gibt es ab circa 19 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.05.2024, 09:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Jan-Lennard Struff trifft in Rom auf den Griechen Stefanos Tsitsipas

Jan-Lennard Struff darf sich auf ein Duell mit dem Ex-Weltranglisten-Dritten Stefanos Tsitsipas einstellen. Der Warsteiner trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf den Griechen.

Und dieses Duell ist bereits sechs mal auf der ATP-Tour über die Bühne gegangen, fünfmal davon ging es über die volle Distanz. Die letzte Begegnung der beiden fand letztes Jahr im Viertelfinale von Madrid statt, als sich der Deutsche in drei engen Säzen durchsetzen konnte.

Struff vs. Tsitsipas - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Stefanos Tsitsipas gibt es ab circa 19 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Rom