So ziemlich alles hat Djokovic gewonnen. Wenn wir genau drauf schauen, fehlt einzig ein Olympiasieg. Eine olympische Medaille aber gab es sehr wohl - Bronze 2008. Alle anderen Titel hat er in seiner Vita stehen. Da wären alle Majors, 22 an der Zahl, 38 Masters, inklusive Golden Masters. Der Serbe hat also bei allen aktuellen 1.000er-Turnieren mindestens einmal triumphiert, was bislang keinem anderen Tennisspieler gelang. Keiner stand so viele Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Sechsmal ATP-Champion wurde er überdies. Und selbst den Davis Cup hat Djokovic gewonnen (2010). Und trotzdem ist der Serbe noch hungrig, hat zu Beginn dieser Saison in Adelaide und bei den Australian Open die Trophäe abgeräumt, kommt inzwischen auf 93 Turniersiege. Danach bremste ihn die fehlende Corona-Impfung und das damit verbundene Einreiseverbot in die USA aus. Daher muss der Djoker jetzt erst wieder Fahrt aufnehmen.