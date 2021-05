ATP Masters Rom: Matchbälle abgewehrt - Rafael Nadal mit Comeback-Sieg gegen Denis Shapovalov

Rafael Nadal ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom nach Abwehr von zwei Matchbällen in das Halbfinale eingezogen. Der Rekordsieger im Foro Italico besiegte Denis Shapovalov mit 3:6, 6:4 und 7:6 (3).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2021, 18:07 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal am Donnerstag in Rom

Denis Shapovalov ist beileibe nicht der erste Spieler auf der ATP-Tour, der Rafael Nadal seinen kleinen Finger hingestreckt hat - und wenige Augenblicke später feststellen musste, dass die ganze Hand weg ist. So wie im zweiten Satz des Achtelfinales beim ATP-Masters-1000-Turniers in Rom: Shapovalov führte mit 6:3 und 3:0, hatte mehrere Breakbälle, um diese Führung auszubauen. Und vergeigte nicht nur dieses, sondern auch gleich das nächste Spiel, in dem er eine 40:0-Führung als Aufschläger nicht nutzen konnte. Nadal hatte schon gegen Jannik Sinner große Nehmerqualitäten gezeigt, lag auch dort im zweiten Durchgang mit Break zurück. Und fing den Italiener doch noch ein.

Aber Denis Shapovalov ging auch im dritten Satz mit einem Break in Führung, diesmal zum 3:1. Was gegen Rafael Nadal auf sand wenig bedeutet - denn dem neunmaligen Champion von Rom gelang umgehend der Ausgleich. Im zwölften Spiel erarbeitete sich Shapovalov bei Aufschlag Nadal zwei Matchbälle - die der Spanier aber nach einer Spielzeit von mehr als drei Stunden aber abwehrte. Was Shapovalov den letzten Nerv raubte - der Tiebreak ging glatt mit 7:3 an den Favoriten.

Tsitsipas gegen Djokovic

Im Viertelfinale wird die Aufgabe standesgemäß noch schwieriger. Vor allem dann, wenn Alexander Zverev seiner Favoritenstellung gegen Kei Nishikori gerecht wird.

In den frühen Matches konnten sich bereits Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas für die Runde der letzten acht qualifizieren. Die beiden treffen am Freitag aufeinander.

