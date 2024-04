ATP-Masters Rom: Matteo Berrettini und Fabio Fognini erhalten Wildcards

Die Wildcard-Starter für das ATP-Masters-Turnier in Rom stehen fest. Neben Matteo Berrettini und Fabio Fognini erhalten drei weitere italienische Spieler den direkten Startplatz beim 1000er-Event in der „Ewigen Stadt“.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 24.04.2024, 23:10 Uhr

© Getty Images Nach Krankheit wird Matteo Berrettini beim Heimspiel in Rom wieder zurückkehren.

Der Römer Matteo Berrettini wird vor heimischem Publikum wieder auf die ATP-Tour zurückkehren. Nach seinem furiosen Turniersieg beim 250er-Event in Marrakesch, gefolgt von der Auftaktniederlage gegen den Serben Miomir Kecmanovic beim Masters-Turnier in Monte Carlo, musste der 28-jährige aufgrund einer Mandelentzündung mit Fieber das 1000er-Event in Madrid absagen. Für das Masters-Turnier in der italienischen Hauptstadt, das der aktuelle Weltranglisten-98. die letzten beiden Jahre verletzungsbedingt verpasste, erhält der Wimbledon-Finalist von 2021 eine Wildcard für das Hauptfeld.

Ebenfalls einen direkten Startplatz erhält mit Fabio Fognini der Monte-Carlo-Champion aus dem Jahr 2019. Der 36-jährige verpasste Ende letzten Jahres knapp den Sprung ins Hauptfeld der Australian Open und verzichtete deshalb auf den Trip nach Down Under. Im Laufe der Saison kletterte der ehemalige Top-10-Spieler auf Platz 94 im ATP-Ranking und wird somit bei den French Open wieder im Hauptfeld bei einem Grand-Slam-Turnier stehen.

Masters-Turniere mit unterschiedlichen Wildcard-Regelungen

Neben Berrettini und Fognini gehen die restlichen Wildcards an die drei nächstplatzierten italienischen Spieler in der Meldeliste. So werden Matteo Gigante, Giulio Zeppieri und Andrea Vavassori direkt im Hauptfeld antreten können. Dass dieses Prozedere nicht bei allen 1000er-Turnieren so gehandhabt wird, verdeutlicht das aktuell laufende Masters-Event in Madrid. Mit dem Einstieg der IMG beim Turnier von Ion Tiriac entscheidet diese auch über die Vergabe der Wildcards. So gingen vier der fünf Freifahrtsscheine für das Hauptfeld an ausländische Klienten der Marketing-Gesellschaft. Lediglich Junioren-Grand-Slam-Sieger Martin Landaluce kam als einzig spanischer Spieler in den Genuss einer Wildcard. Ehemalige spanische Top-Spieler wie Roberto Bautista Agut und Albert Ramos-Vinolas mussten deshalb den mühevollen Gang über die Qualifikation antreten.