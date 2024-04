ATP Marrakesch: Berrettini schlägt im Finale Titelverteidiger Carballes Baena

Matteo Berrettini ist endgültig zurück in der Siegesspur. Mit seinem Finalerfolg in zwei Sätzen gegen Titelverteidiger Roberto Carballes Baena beim ATP-250-Turnier in Marrakesch sicherte sich der Italiener seinen ersten ATP-Titel seit knapp zwei Jahren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.04.2024, 18:09 Uhr

© Getty Images Mario Berrettini feierte in Marrakech nach längerer Durststrecke seinen achten Titel auf der ATP-Tour.

Mit einer 2:1-Führung in der direkten Bilanz ging Matteo Berrettini in das Finale von Marrakesch gegen den Titelverteidiger Roberto Carballes Baena aus Spanien, der im letzten Jahr in Marokko seinen ersten und bislang einzigen ATP-Titel feiern konnte.

In der Anfangsphase der Begegnung konnten sich beide Spieler je einmal das Aufschlagspiel ihres Gegners sichern. Mit einer spannenden Schlussphase spitzte sich der erste Satz zu. Beim Stand von 5:5 sicherte sich der 27-jährige Berrettini beim Stand von 40:15 bei Aufschlag von Carballes Baena vier Punktgewinne in Folge und holte sich damit das vorentscheidende Break. Auch von einem 0:40 beim folgenden Aufschlagspiel ließ sich der Italiener nicht aufhalten und servierte den Satz mit fünf hintereinander gewonnenen Punkten aus.

Zu Beginn des zweiten Akts leistete der 31-jährige Carballes Baena noch Widerstand, musste aber immer mehr die wachsende Überlegenheit des ehemaligen Weltranglisten-6. anerkennen. Mit einem Ass fixierte Berrettini 7:5, 6:2-Erfolg nach 1:46 Stunden.

Nach einer Leidenszeit mit Verletzungen am Hand- und Sprunggelenk darf aktuelle Weltranglisten-135. nach fast zwei Jahren wieder einen Siegerpokal auf der ATP-Tour in die Höhe stemmen. Seine letzten beiden Titel von nun insgesamt acht errang der Römer 2022 mit dem Rasen-Doppelschlag in Stuttgart und Queen’s.

