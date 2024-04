Siegesserie gerissen – Struff verliert gegen Alcaraz

Es sollte nicht sein. Trotz einer bärenstarken Leistung muss sich Jan-Lennard Struff beim ATP Masters in Madrid im Achtelfinale Carlos Alcaraz geschlagen geben. Der Warsteiner unterliegt dem Spanier nach großem Kampf mit 3:6, 7:6 (5) und 6:7 (4).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.04.2024, 19:36 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz kann das Turnier in Madrid zum dritten Mal in Folge gewinnen.

Am Ende hat es nicht gereicht. Nach sechs Siegen in Serie hat Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff mal wieder verloren. Aber was München-Sieger Struff gegen Carlos Alcaraz im Achtelfinale von Madrid gezeigt war phänomenal. Vor allem auf der mentalen Seite. Der Warsteiner hat niemals aufgegeben und sich mit allem, was er hat, gegen die Niederlage gewehrt. Das erkannte auch das spanische Publikum und verabschiedete Struff mit stehenden Ovationen.



Trotz der Niederlage: Mit dieser Einstellung ist der Weg nach oben von Jan-Lennard noch lange nicht vorbei.

Fast drei Stunden Weltklasse-Tennis

Immer wieder kämpfte sich Struff gegen den Titelverteidiger zurück und hatte ihn wirklich am Rande einer Niederlage. Besonders beeindruckend in dem Match war der dritte Satz: Bei 5:3 für Alcaraz führte der Spanier mit 40:0 und hatte drei Matchbälle in Folge. Aber selbst in dieser Situation verlor der Deutsche nicht den Glauben an sich. Er kämpfte sich auf Einstand zurück, wehrte einen weiteren Matchball ab. Und nicht nur dank der Fehler von Alcaraz. Struff spielte weiter offensiv, suchte selber den Weg nach vorne, konnte das Break ausgleichen und sich wenig später in den Tie-Break retten.

Auch hier kam er nach einem 0:3 zurück und führte zwischenzeitlch sogar mit 4:3. Nun zeigte allerdings auch Carlos Alcaraz seine Extraklasse. Mit spektakulären Passierschlägen rettet sich der Titelverteidiger ins Ziel. Nach 2:52 Stunden verwandelte Alcaraz seinen fünften Matchball. Für Alcaraz ist es der 14. Matcherfolg in Serie beim Turnier in Madrid.

