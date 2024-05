Nadal verliert in Madrid und verabschiedet sich von den Fans

Rafael Nadal ist beim ATP Masters in Madrid im Achtelfinale ausgeschieden. Gegen den Tschechen Jiri Lehecka musste sich der Spanier in zwei Sätzen mit 5:7 und 4:6 geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.05.2024, 00:35 Uhr

Das ganz große Märchen ist ausgeblieben: Rafael Nadal verliert beim Masters in Madrid im Achtelfinale sein Match gegen den Tschechen Jiril Lehecka mit 5:7, 4:6. In einem über weite Teile ausgeglichenen Duell war der 22-Jährige aus Tschechien jedoch oft den entscheidenden Tick aggressiver. Für viele Tennis-Fans war es dabei ein ungewohntes Bild: Lehecka dominierte das Spiel mit seinem Tempo beim Aufschlag und von der Grundlinie. Ein Bild, das man so in der Karriere meist von Rafael Nadal gewohnt gewesen ist.

Die Stimmung des letzten Mals in Madrid

Aber das Tempo des Tschechen konnte der 37-jährige Nadal schlicht irgendwann nicht mehr mitgehen. Nadal kämpfte auch in diesem Match bravourös und schenkte seinem Gegner nichts. Dieser zeigte aber keine Nerven und ließ sich auch von dem teilweise sehr aktiven spanischen Fans nicht irritieren. Lehecka blieb über die gesamte Zeit seinem Spiel treu und konnte das Match im zweiten Satz beim Stand von 5:4 aus seiner Sicht ausservieren und damit das letzte Match von Rafael Nadal beim Masters in Madrid beenden.

Zum Schluss hieß es 7:5, 6:4 für den 15 Jahre jüngeren Lehecka. Nadal wurde von verbliebenen Fans im Stadion frenetisch verabschiedet. Im Abschieds-Interview noch auf dem Platz verabschiedete sich auch Nadal mit feuchten Augen von seinen Fans in Madrid. Zur Erinnerung an seine Siege in Madrid wurden Banner im Stadion herabgelassen und ein Best-Of-Video seiner schönsten Madrid-Momente gezeigt. Turnierdirektor und Freund Feliciano Lopez überreichte Nadal noch einen speziellen Pokal für seine Auftritte in Madrid und dann verließ der Spieler die Bühne in der spanischen Hauptstadt.

Ein würdiger Abschied für einen großen Champion.

