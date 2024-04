ATP Masters Madrid: Rafael Nadal - Wenn der Traum zum Problem wird

Rafael Nadal lebt in Madrid gemäß eigener Aussage seinen Traum. Doch genau das wird für den Mallorquiner am Dienstag zum Problem.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.04.2024, 06:45 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal wird das Spiel von Real Madrid wohl nicht verfolgen können

Auf die madrilenischen Sport-Aficionados wartet am Dienstag ein wahrer Freudentag. Während in der Caja Magica mit Carlos Alcaraz und Rafael Nadal gleich zwei heimische Tennisstars unmittelbar vor der eigenen Haustür um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen, gastiert Real Madrid um 21:00 Uhr in der Fußball-Champions-League bei Bayern München.

Ausgerechnet für Nadal, seinerseits glühender Real-Anhänger, wird dies nun zum Problem. Nach seiner Marathonpartie gegen Pedro Cachin wurde das Achtelfinale gegen Jiri Lehecka am Dienstag als letzte Begegnung im Estadio Manolo Santana angesetzt. Damit wird der 37-Jährige das Halbfinal-Hinspiel der Königlichen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verpassen.

Wenngleich dies für Nadal einen Wermutstropfen darstellt, zeigte er sich mit der Ansetzung nach seinem kräftezehrenden Match gegen Cachin durchaus zufrieden: "In Anbetracht dessen, was heute passiert ist, bin ich mit dieser Entscheidung einverstanden. Wenn ich am Abend spiele, habe ich mehr Zeit zum Schlafen und kann mich morgen erholen."

"Mal sehen, wie ich morgen aufwache", sagte der zuletzt lange verletzte Spanier über seinen Fitnesszustand. "Tag für Tag genieße ich es, zu Hause zu spielen. Das bedeutet mir alles. Ich versuche mein Bestes, um weiterhin träumen zu dürfen." Auch wenn dies bedeutet, dass Nadal das Champions-League-Halbfinale seines Lieblingsklubs verpasst.

