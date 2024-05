WTA Rom: Coco Gauff nach Halbfinal-Aus: "Swiatek war heute die bessere Spielerin"

Coco Gauff zeigt große sportliche Fairness. Nach ihrer Halbfinal-Niederlage gegen Iga Swiatek bei dem WTA-1000-Turnier in Rom gab Gauff zu, dass sie selbst gut gespielt habe, aber Swiatek die bessere Spielerin war.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 17.05.2024, 07:19 Uhr

© Getty Images

Mit dem gestrigen Halbfinale mit eingerechnet trafen die Nummer drei der Welt Coco Gauff und die Weltranglistenerste Iga Swiatek bereits zehn Mal aufeinander. Neun von den zehn Begegnungen konnte Swiatek für sich entscheiden. Die junge Polin gewann mit 6:4 und 6:3 gegen Gauff und zog somit erneut in ein Finale eines WTA-1000-Turniers ein. Es läuft bei der Nummer eins der Welt einfach extrem gut momentan und das erkannte auch die US-Amerikanerin an.

"Ich denke, die Art und Weise, wie ich heute verloren habe, lag nicht daran, dass etwas nicht funktioniert hat, sondern daran, dass sie (Iga Swiatek) heute die bessere Spielerin war. Wenn ich solche Spiele verliere, gehen wir zurück und trainieren", sagte die 20-jährige Coco Gauff bei der Pressekonferenz nach dem Halbfinale. Im Hinblick auf die anstehenden French-Open führte die junge US-Amerikanerin weiter aus: "Ich weiß, dass sie diejenige ist, die ich schlagen muss, wenn ich Roland-Garros gewinnen will. Ich werde das, was ich heute gelernt habe mitnehmen und versuchen, es beim nächsten Spiel, welches hoffentlich in Roland-Garros sein wird, anzuwenden."

Gauff: "Gegen jeden anderen hätte ich heute das Match gewonnen"

Insgesamt ist die Nummer drei der Welt sehr zufrieden mit ihrer Leistung in Rom und sieht große Fortschritte in ihrem Spiel. "Wenn ich mir das gesamte Turnier von Anfang an anschaue, habe ich definitiv das Gefühl, dass ich eine große Verbesserung hingelegt habe", reflektierte Gauff. Abreisen kann die Grand-Slam-Gewinnerin aber noch nicht. Denn sie steht morgen erneut im Halbfinale in Rom. Allerdings im Doppel, zusammen mit der Australierin Erin Routiffe.

