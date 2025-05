Jannik Sinner: Eine Blase, die man auch in Hamburg registriert

Jannik Sinner hat heute beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom frei. Und beste Aussichten, dass die Reise noch weiter geht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.05.2025, 11:51 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hast in Rom beste Aussichten

Die TV-Kameras können unbarmherzig sein, auch wenn sich Anfang des zweiten Satzes gestern Abend auf dem Campo Centrale kein großes Drama abgespielt hat. Dennoch: Jannik Sinner musste den Physio auf den Court bitten, an seinem rechten Fuß hatte sich eine Blase aufgetan. Wie der weitere Verlauf des Matches gegen Francisco Cerundolo gezeigt hat: Der Medizinmann hat ganze Arbeit geleistet.

Nun kann man die Überbeanspruchung des Innenrists vielleicht darauf zurückführen, dass der Weltranglisten-Erste ja erst wieder seit ein paar Tagen zurück im Wettkampf-Geschäft ist. Und seinen Körper erst wieder an die Belastungen des Match-Betriebs gewöhnen muss. Und die Partie gegen Cerundolo war eine, die an Intensität nur schwierig zu übertreffen sein wird. Alleine der erste Satz, den Sinner im Tiebreak gewann, dauerte 80 Minuten lang.

Sinner entweder gegen Munar oder Ruud

In jedem Fall wird man die T-Bilder aber auch in Hamburg registriert haben. Dort steht Jannik Sinner auf der Nennliste. Wohl auch mit dem Hintergedanken, bei einem frühzeitigen Aus in Rom ein paar Extra-Matches vor Roland-Garros zu bekommen. Mit dem Viertelfinal-Einzug in Rom - und den kleinen Problemen am Fuß - könnte es natürlich sein, dass sich der Plan geändert hat. Und Sinner direkt nach dem Heimspiel im Foro Italico nach Paris reist.

Heute darf sich die Nummer eins der Welt ausruhen. Und mit Interesse die Partie seiner beiden möglichen Gegner verfolgen: Jaume Munar und Casper Ruud wurde gestern die Late Session erspart, die beiden müssen erst heute ran. Gegen Ruud hat Sinner alle drei bisherigen Partien gewonnen, wenn auch alle auf Hartplatz.

Wenn man sich die obere Tableau-Hälfte ansieht, dann könnte da also richtig was gehen für den Rückkehrer. Denn das zweite Viertelfinale bestreiten Tommy Paul und Hubert Hurkacz. Brillante Tennisspieler, kein Zweifel. Aber dem Druck, den Jannik Sinner aufbauen kann, wohl nicht gewachsen. Blase hin oder her.

