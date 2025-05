ATP-Masters Rom: Sinner meistert die Hürde Cerundolo

In einer intensiven und allzeit spannenden Achtelfinal-Partie beim ATP-Masters-Turnier in Rom behielt der Südtiroler Jannik Sinner gegen den Argentinier Francisco Cerundolo in zwei Sätzen die Oberhand.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 14.05.2025, 00:26 Uhr

© Getty Images Mit dem Erfolg gegen Francisco Cerundolo hat Jannik Sinner beim ATP-Masters-Turnier in Rom eine wichtige Bewährungsprobe bestanden.

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Liveticker

Im Achtelfinale war der erste richtige Härtetest für Jannik Sinner beim ATP-Masters-Turnier in Rom angesagt. Gegen seinen Gegner Francisco Cerundolo stand der Südtiroler vor dem Match nicht nur bei einer ausgeglichenen 2:2-Bilanz, sondern unterlag auch dem Argentinier 2023 im Foro Italico in drei Sätzen.

Doch Sinner wollte von Beginn an zeigen, warum er die Weltrangliste trotz seiner Sperre weiterhin souverän anführt. Im ersten Spiel erkämpfte sich der 23-jährige gleich vier Break-Möglichkeiten, konnte aber keine davon nutzen. Im fünften Spiel bei seiner insgesamt siebten Chance konnte er dann endlich zuschlagen, musste aber anschließend sein eigenes Service abgeben. Im weiteren Verlauf hielt Cerundolo mit seiner dominierenden Vorhand das Geschehen weiterhin offen, weshalb der Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Dort aber demonstrierte Sinner wahre Nervenstärke und verwertete nach 80 Minuten seinen ersten Satzball durch einem missglückten Stoppversuch seines Gegners zum 7:2.

Auch im zweiten Akt lieferten sich beide Akteure zu Beginn einen intensiven Schlagabtausch, der überwiegend von der Grundlinie stattfand. Im vierten Spiel brachte sich Sinner bei Aufschlag seines Gegners in Position und packte bei seiner zweiten Möglichkeit zu. Von nun an war der dreifache Major-Champion nicht mehr zu stoppen. Zwar musste er bei einer 5:1-Führung noch einmal sein Service abgeben, dennoch fixierte er mit einem Aufschlag-Winner den 7:6, (2), 6:3-Erfolg nach 2:14 Stunden.

Im Viertelfinale wird der Weltranglistenerste entweder dem an Nr. 6 gesetzten Madrid-Champion Casper Ruud aus Norwegen oder dem Spanier Jaume Munar gegenüberstehen.

Hurkacz siegt im Duell der Miami-Champions

Nach zahlreichen Verletzungsproblemen scheint Hubert Hurkacz wieder in die Erfolgsspur zu finden. Gegen den aktuellen Miami-Champion Jakub Mensik hatte der Florida-Titelträger aus dem Jahr 2021 jedoch eine harte Nuss zu knacken. In einer von starken Aufschlägen und druckvollen Grundschlägen bestimmten Partie setzte sich der Weltranglisten-31. in einem knapp dreistündigen Krimi mit 7:6 (5), 4:6, 7:6 (5) durch. Im Viertelfinale sieht sich der 28-jährige entweder dem an Nr. 7 gesetzten Australier Alex de Minaur oder dem an Position 13 geführten Tommy Paul aus den USA gegenüber.

Hier das Einzel-Tableau aus Rom