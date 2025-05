ATP Masters Rom live: Jannik Sinner vs. Francisco Cerundolo im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Francisco Cerundolo.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2025, 15:52 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Kurzes Update: Auf dem Campo Centrale hat Jasmine Paolini ein 0:4 gegen Diana Shnaider mal ganz elegant mit sechs Spielen in Folge gedreht. Das heißt: Hier gibt es einen dritten Satz. Jannik und Fran können sich noch einmal hinlegen. Mit anderen Worten: Es könnte gleich losgehen. Oder auch nicht. Genau das macht ja den Tennissport so grandios. Aber: Ihr seid richtig hier. Und das ist eine gute Nachricht. Einen herrlichen Nachmittag ... ... schon mal von unserer Seite aus. Die Idee, dass Jannik und Fran um 15 Uhr beginnen, war fantastisch. Dann hat aber der Alcaraz Carlo gegen den Khachanov Karen doch länger gebraucht als gedacht - und jetzt spielen grad die Paolini Jasmine und die Shnaider Diana ihr Nenngeld aus ...



© Getty Images 2023 verlor Jannik Sinner in drei Sätzen

Jannik Sinner hat bei seinem Heimspiel in Rom ohne Mühe das Achtelfinale erreicht. Auf den glatten Auftakterfolg über Mariano Navone ließ der Weltranglistenerste am Montag einen ebenso souveränen Erfolg über Jesper de Jong folgen. Im Achtelfinale wartet nun aber ein anderes Kaliber auf den Südtiroler.

Denn Sinner bekommt es am Dienstag mit Francisco Cerundolo zu tun. Der Argentnier spielt bislang eine starke Saison und liegt im Race to Turin auf dem achten Rang. In Rom schlug der 26-Jährige sowohl Nicolas Jarry als auch Sebastian Ofner in zwei Sätzen.

Sinner und Cerundolo spielten bislang viermal gegeneinander, im Head to Head steht es 2:2. Das bislang letzte Duell der beiden ging vor zwei Jahren ausgerechnet im Achtelfinale von Rom über die Bühne. Damals siegte Cerundolo in drei Sätzen.

Das Match zwischen Jannik Sinner und Francisco Cerundolo gibt es ab 15 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

