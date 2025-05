ATP-Masters Rom live: Alexander Zverev vs. Lorenzo Musetti im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Lorenzo Musetti. Das Match gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 14.05.2025, 11:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Nach dem souveränen Erfolg im Achtelfinale gegen den Franzosen Arthur Fils darf man Alexander Zverev seinen dritten Titel beim ATP-Masters-Turnier in Rom nach 2017 und 2024 absolut zutrauen. Im Viertelfinale sieht sich der Hamburger Lorenzo Musetti gegenüber, der in der Runde der letzten 16 erstmals in seiner Karriere Daniil Medvedev bezwingen konnte.

Allerdings war der Italiener für den 28-jährigen schon mal der Stolperstein bei einer Titelverteidigung. Als Triumphator bei den olympischen Spielen 2020 in Tokio musste er sich im vergangenen Jahr in Roland Garros dem 23-jährigen in zwei engen Sätzen geschlagen geben. Zudem setzte es für den deutschen Davis-Cup-Spieler in der vergangenen Spielzeit auch eine knappe Dreisatz-Niederlage bei den Erste Bank Open in Wien. Den einzigen Sieg im direkten Vergleich feierte der 24-fache ATP-Titelträger 2022 beim Masters-Event in Madrid.

Zverev vs. Musetti - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Lorenzo Musetti gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Rom