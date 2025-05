ATP-Masters Rom: Zverev mit Sieg über Fils ins Viertelfinale gegen Musetti

Mit einer überzeugenden Leistung besiegte Alexander Zverev im Achtelfinale des ATP-Masters-Turniers in Rom den Franzosen Arthur Fils in zwei Sätzen und sieht sich im Viertelfinale dem Italiener Lorenzo Musetti gegenüber.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 13.05.2025, 23:37 Uhr

© Getty Images Mit einer taktisch starken Leistung besiegte Alexander Zverev in Rom den Franzosen Arthur Fils im Achtelfinale.

Die Favoritenrolle fiel für Alexander Zverev im Achtelfinale des ATP-Masters-Turniers in Rom nicht allzu deutlich zu. Gegen den Franzosen Arthur Fils setzte es für den Hamburger in den insgesamt fünf Begegnungen Niederlagen im vergangenen Jahr im Finale beim Heimturnier in der Hansestadt und kürzlich beim Masters-Turnier in Miami.

Doch der 28-jährige Zverev schien seine Lehren aus den beiden Niederlagen gezogen zu haben und startete taktisch gut eingestellt in die Partie. Nach dem Break im ersten Spiel, das er mit eigenem Aufschlag souverän bestätigen konnte, musste der deutsche Davis-Cup-Spieler zwar auch einmal sein Service abgeben, zeigte sich aber weiterhin stabil von der Grundlinie und dominierte in entscheidenden Momenten immer wieder mit seiner starken Rückhand. Bei 4:1 hatte er eine Möglichkeit zur Doppel-Break-Führung, musste diese aber verstreichen lassen. Im weiteren Verlauf aber demonstrierte der 20-jährige Fils, warum er in der Vergangenheit so unangenehm für Zverev zu bespielen war und meldete sich dem Re-Break wieder zurück. Nach einem Marathon-Spiel, das mehr als 11 Minuten dauerte, legte Zverev zum 6:5 vor und erspielte sich im folgenden Game bei Aufschlag seines Gegners zwei laufende Satzbälle, kassierte aber drei spektakuläre Vorhandschläge seines Gegners und musste den Gang in den Tiebreak antreten. Dort agierte Zverev so souverän wie zu Matchbeginn und brachte eine schnelle 5:0-Führung bei drei abgegebenen Punkten nach 70 Minuten sicher ins Ziel.

Im zweiten Akt startete Fils zwar mit einem souveränen Aufschlagspiel und erkämpfte sich im Folgespiel zwei Break-Möglichkeiten. Dennoch übernahm Zverev nach gehaltenem Service die komplette Kontrolle und ließ seinen Gegner bis zum Matchende nicht mehr anschreiben. Mit seinem ersten Matchball besiegelte der Olympiasieger von Tokio den 7:6 (3), 6:1-Erfolg nach 1:42 Stunden.

Im Viertelfinale sieht sich die Nr. 2 des Turniers dem Italiener Lorenzo Musetti gegenüber, der in seinem Achtelfinale erstmals gegen Daniil Medvedev triumphieren konnte.

