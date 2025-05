ATP-Masters Rom: Paul bezwingt erstmals "Angstgegner" De Minaur

Im letzten Match des Tages auf dem Grand Stand im Foro Italico besiegte der US-Amerikaner Tommy Paul den Australier Alex de Minaur und feierte dabei seinen ersten Erfolg im sechsten Vergleich gegen seinen „Angstgegner“.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 14.05.2025, 00:31 Uhr

© Getty Images Mit seinem Achtelfinal-Coup in Rom beendete Tommy Paul auch seine schwarze Serie gegen Alex de Minaur.

Eine Chance nutzen, die fast gar nicht vorhanden ist. So dürfte das Motto für Tommy Paul vor seiner Achtelfinalpartie gegen Alex de Minaur gelautet haben, schließlich unterlag der US-Amerikaner in allen fünf vorherigen Duellen gegen den Australier.

Und direkt zu Beginn sah es wieder nach „Business as usual“ aus. De Minaur schnappte sich gleich im ersten Spiel das Break und bestätigte dieses souverän bei eigenem Aufschlag. Im weiteren Verlauf jedoch fand der 27-jährige Paul mit seinem aggressiven Grundlinienspiel immer besser in die Partie und ersparte sich mit dem Break im zwölften Spiel zum Satzgewinn den Gang in den Tiebreak.

Mit dem Momentum im Rücken dominierte Paul das Geschehen im zweiten Akt und erspielte sich eine schnelle 5:1-Führung. Auch wenn der US-amerikanische Davis-Cup-Spieler noch einmal kurz zittern und sein Aufschlagspiel abgeben musste, servierte er bei der nächsten Möglichkeit souverän aus. Mit einer gekonnten Serve-and-Volley-Aktion besiegelte der vierfache ATP-Titelträger den 7:5, 6:3-Erfolg nach knapp zwei Stunden und feierte damit seinen ersten Erfolg gegen den 26-jährigen De Minaur im sechsten Duell.

Im Viertelfinale sieht sich der Weltranglisten-12. dem an Position 30 geführten Polen Hubert Hurkacz gegenüber, der sich in einem Krimi gegen den frisch gekürten Miami-Champion Jakub Mensik aus Tschechien in drei Sätzen behaupten konnte.

