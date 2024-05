ATP Masters Rom: Halbfinalist Tabilo ohne Coach in Rom

Alejandro Tabilo spielte die beste Woche seiner bisherigen Karriere. Er besiegte nicht nur Novak Djokovic, sondern konnte sich bis ins Halbfinale spielen, welches er heute gegen Alexander Zverev bestreiten wird. Und das alles nach der Trennung von seinem langjährigen Coach Guillermo Gomez.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 17.05.2024, 07:19 Uhr

Der Chilene spielte die Woche seines Lebens. Nachdem er in der dritten Runde Novak Djokovic in zwei Sätzen besieht hatte, hielt seine gewann er noch gegen Karen Khachanov und Zhang Zhizhen. Der 26-jährige Tabilo steht somit zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Halbfinale eines 1000-Master-Turniers. Und das alles schaffte der junge Chilene ohne seinen langjährigen Trainer Guillermo Gomez, der ihn über 10 Jahre begleitet hatte. Denn nach den Madrid Open, bei denen Tabilo in der ersten Runde verlor, trennten sich die Wege zwischen Tabilo und Gomez. " Wir konnten uns bei ein paar Dingen einfach nicht einig werden. Es war aber eine positive Trennung. Wir haben beide entschieden, dass es das Beste für uns ist", sagte Alejandro Tabilo nach seinem Halbfinaleinzug am Mittwoch.

Beendet Zverev die beste Woche Tabilos?

Trotzdem habe der 26-jährige Halbfinalist eine schwere Zeit gehabt. Er sei traurig gewesen und auch mental habe ihn die Trennung sehr mitgenommen: "Mental war es verrückt, weil wir jetzt fast 10 Jahre zusammen waren." Erstmal wird der 26-jährige trainerlos bleiben. Nach Roland Garros soll dann die Suche nach einem neuen Trainer beginnen.

Im heutigen Halbfinale darf sich Tabilo auf den an drei gesetzten Alexander Zverev freuen. Zverev zeigte bisher eine souveräne Leistung und steht ebenfalls ohne Satzverlust unter den letzten vier Spielern des Masters. Vor allem im Viertelfinale gegen Taylor Fritz zeigte der Deutsche ein herrausragendes Tennis. Für Tabilo und Zverev wird es die erste Begegnung auf der Tour sein.

