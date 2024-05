Goran Ivanisevic: "Ich habe es mit Novak Djokovic genossen"

Goran Ivanisevic hat bei einem Webinar für den Schweizer Tennisverband Einblicke in die Arbeit mit Novak Djokovic gegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.05.2024, 07:20 Uhr

Goran Ivanisevic hat die Zeit mit Noavk Djokovic genossen

Goran Ivanisevic war nicht nur als Spieler eine Legende, seine Karriere als Coach nimmt sich sogar noch erfolgreicher aus. Denn bevor der Kroate sich Novak Djokovic als Trainer zugetan hat, war Ivanisveic ja auch an der Seite von marin Cilic dafür verantwortlich, dass sein Landsmann 2014 die US Open gewinnen konnte. Kein Vergleich natürlich mit der Bilanz bei Djokovic. Aber dennoch bemerkenswert.

Nun haben sich Djokovic und Ivanisevic ein bisschen auseinander gelebt, gehen seit Monte-Carlo getrennte Wege. Was bei Goran Ivanisevic aber auch wieder Kapazitäten freimacht, um sich anderen Dingen zu widmen. Wie etwa einem Webinar, das er für Swiss Tennis abgehalten hat. Einige Stellen daraus hat der Schweizer Blick zusammengefasst.

Djokovic schreit Ivanisevic an

Über die Anforderungen seines Ex-Schützlings an einen Coach erzählte Ivanisevic etwa Folgendes: "Bei Novak ist es so: Man hat nur wenige Sekunden Zeit, um ihm etwas zu erklären. Er will dann 15 Sachen auf einmal von dir wissen, aber dir bleiben nur drei Sekunden dafür. Also musst du versuchen, alles irgendwie clever zusammenzufassen. Das kann hart sein, aber ich habe es mit Novak genossen." Man habe hauptsächlich am zweiten Aufschlag gearbeitet, auch an der Positionierung beim Volley.

Dass während der Matches nicht immer alles eitel Wonne war, konnten die Fans im Stadion auch erkennen. "Das gab es immer wieder. Dann schrie er mich wieder an und alle sahen es. Manchmal konnte ich ihn im Stadion gut verstehen, manchmal aber auch nicht. Vielleicht wollte er dabei etwas über den Service wissen – und ich erzählte ihm dann halt etwas über die Wolken, die gerade über der Arena waren. Dann regte sich Novak über mich auf. Aber wenigstens war es dann auf mich bezogen. Und nach fünf Minuten war er wieder heruntergefahren."

Die Erfahrungen, die er Jahre später mit Novak Djokovic gemacht hat, wären Goran Ivanisevic indes auch in seiner eigenen aktiven Karriere zugute gekommen. "Es wäre super, wenn ich mit meinem früheren Ich sprechen könnte. Dann hätte ich sicher mehr Grand-Slam-Titel gewonnen. Ich würde mich in ein kleines Kämmerchen sperren und mir mal gründlich die Leviten lesen."