ATP Masters Madrid: Carlos Alcaraz überflügelt Nadal und Becker

Carlos Alcaraz hat bereits bei vielen Turnieren eine herausragende Siegesquote. In Madrid fühlt sich der Weltranglistendritte jedoch besonders wohl.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 29.04.2024, 14:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz fühlt sich in Madrid sichtlich wohl.

Carlos Alcaraz ist nur schwer zu bezwingen. Das gilt auch auf dem Sandplatz, doch ganz besonders in Madrid. Mit über 93,3 Prozent gewonnen Matches bei diesem Turnier, kann der junge Spanier die höchste Siegquote bei einem Masters aufweisen. In den vergangenen beiden Jahren gewann Alcaraz in Madrid den Titel.

Selbst Rafael Nadal, der in Monte Carlo 92,4 Prozent seiner Duelle gewinnen konnte, kann bei keinem 1000er eine so hohe Quote vorweisen. Es wäre schon besonders, wenn diese hohe Prozentzahl von Carlos Alcaraz in der spanischen Hauptstadt bestehen bleibt.

Boris Becker erreichte eine ähnliche Quote

Über 90 Prozent der Masters-Duelle an einem Ort zu gewinnen kann neben den beiden Spaniern sonst nur noch Boris Becker in seiner Vita vermerken. Genau 90 Prozent der Duelle gewann Becker in Stockholm, wo zeitweise auf Teppich gespielt wurde. Das Turnier in Skandinavien gehörte zwischen 1990 und 1995 zum elitären Turnierkreis, anschließend folgte die Herabstufung.