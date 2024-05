ATP Lyon: Monfils sagt ab und beschert deutsches Debüt

Beim ATP-250er-Turnier in Lyon hat Gael Monfils seine heutige Partie kurzfristig absagen müssen. Sebastian Fanselow feiert dadurch seine Hauptfeld-Premiere auf der ATP-Tour.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 21.05.2024, 12:54 Uhr

© Getty Images Gael Monfils kann nicht beim Turnier in Lyon teilnehmen.

Die Erstrundenpartie im heimischen Lyon gegen den Japaner Yoshihito Nishioka wird Gael Monfils nicht bestreiten können. Die Nachricht erfolgte erst wenige Stunden vor Beginn des Matches am Dienstagvormittag. Eine Woche vor dem Beginn des Hauptfeldes der French Open stoppt den 37-Jährigen eine Schulterverletzung an der Teilnahme.

Die Absage des Franzosen sorgt für eine Premiere auf der ATP Tour. Sebastian Fanselow, aktuell 316. des ATP-rankings, feiert dadurch als Lucky Loser mit 32 Jahren sein Hauptfeldebüt auf der ATP Tour. In der zweiten ATP-Tour-Qualifikation der Karriere scheiterte der für Eintracht Frankfurt aktive Deutsche an Taro Daniel in der finalen Runde. Gegen Yoshihito Nishioka sollte die Favoritenrolle klar beim Japaner liegen, der in der Weltrangliste Platz 72 belegt.

Monfils immer wieder mit kurzfristigen Absagen

Gael Monfils zog in den letzten Jahren auf Grund diverser Verletzungen und Blessuren immer wieder kurzfristig aus Turnieren raus oder sagte seine Teilnahme einige Tage vor Turnierbeginn ab. Mit Sebastian Fanselow profitiert nun ein Spieler, der für seine langjährige Beharrlichkeit belohnt wird.

