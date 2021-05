ATP Masters Rom: Nadal schlägt Sinner, Tsitsipas weiter, Medvedev raus

Rafael Nadal ist mit Mühe in das Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom eingezogen. Nadal schlug Jannik Sinner mit 7:5 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.05.2021, 21:31 Uhr

Rafael Nadal musste gegen Jannik Sinner sein ganze Können aufbieten

Im ersten Durchgang wehrte Sinner sechs Satzbälle Nadals ab: drei beim Stand von 4:5, drei weitere bei 5:6. Der siebte Versuch führte Nadal nach 69 Minuten aber zur Satzführung. Im zweiten Akt gelang Sinner das erste Break zum 3:1, Nadal glich zum 4:4 aus. Und holte sich auch noch das nächste Aufschlagspiel von Sinner, um den Einzug in das Achtelfinale klar zu machen.

Allerdings ging Nadal auch das nicht leicht von der Hand: Sinner wehrte zunächst drei Matchbälle ab, den zweiten mit einem frechen Stopp. Den vierten aber nagelte Nadal longline mit der Vorhand ins Feld. In der Runde der letzten 16 kommt es zum Linkshänder-Duell von Nadal mit Denis Shapovalov.

Thiem, Zverev, Tsitsipas weiter

In den Nachmittagsspielen konnten sich neben Dominic Thiem (in drei Sätzen gegen Marton Fucsovics) und Alexander Zverev (mühelos gegen Hugo Dellien) auch Stefanos Tsitsipas und Aslan Karatsev behaupten. Tsitsipas besiegte Marin Cilic ebenso in zwei Sätzen wie Karatsev seinen an Position zwei gesetzten Landsmann Daniil Medvedev.

Lokalmatador Matteo Berrettini, vergangene Woche im Endspiel von Madrid, gewann gegen John Millman glatt mit 6:4 und 6:2. Andrey Rublev musste sich gegen Jan-Lennard Struff indes über drei Sätze quälen.

Thiem spielt am Donnerstag gegen Lorenzo Sonego, Zverev trifft wie in Madrid auf Kei Nishikori und Tsitsipas holt gegen Berrettini jenes Match nach, das bei den Australian Open aufgrund einer Verletzung des Italieners nicht stattfinden konnte.

