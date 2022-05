ATP Masters Rom: Novak Djokovic eröffnet gegen Aslan Karatsev

Novak Djokovic trifft zum Auftakt des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Aslan Karatsev. Der Russe setzte sich in Runde eins hauchzart gegen Lloyd Harris durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.05.2022, 20:05 Uhr

© Getty Images 2021 in Australien hatte Aslan Karatsev gegen Novak Djokovic keine Chance

Leicht ist Aslan Karatsev in diesem Jahr nach seinem Turniersieg in Sydney so gut wie nichts mehr von der Hand gegangen. Und auch in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom stand der Russe mit einem Fuß schon wieder vor dem Aus. Am Ende aber reichte es nach Abwehr eines Matchballs zu einem 6:3, 3:6 und 7:6 (7) gegen Lloyd Harris. Als Belohnung darf Karatsev in Runde zwei gegen Novak Djokovic ran, der zum Auftakt ein Freilos genoss.

Djokovic und Karatsev - war da nicht was? Tatsächlich hatten beide bisherigen Begegnungen eine besondere Note: Zunächst trafen sich Djokovic und Karatsev im Halbfinale der Australian Open 2021. Den Serben hatte man dort erwartet, Karatsev nicht. Djokovic gewann sicher in drei Sätzen. Ein paar Monate später sahen sich die beiden dann in Belgrad auf Asche wieder, diesmal hatte Karatsev die Nase vorne. Nach den Ergebnissen der letzten Woche wäre es allerdings erstaunlich, würde das Treffen in Rom einen ähnlichen Ausgang nehmen.

In den anderen Sonntagsspielen des Hauptfeldes in Rom war für zwei italienische Wildcard-Inhaber schon Schluss: Francesco Passaro verlor gegen Cristian Garin mit 3:6 und 2:6, Matteo Arnaldi unterlag Marin Cilic mit 1:6 und 4:6.

