ATP Masters Rom: Rafael Nadal unterliegt Hubert Hurkacz deutlich

Rafael Nadal ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Spanier unterlag Hubert Hurkacz glatt mit 1:6 und 3:6.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.05.2024, 14:59 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal konnte das Turnier in Rom zehnmal für sich entscheiden

Hubert Hurkacz hat Rafael Nadal in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers von Rom keine Chance gelassen und den Spanier am Samstagnachmittag in zwei Sätzen besiegt. Der an Position sieben gesetzte Pole gewann letztlich klar mit 6:1 und 6:3.

Nach einem ausgeglichenen Beginn - die ersten beiden Games dauerten 27 Minuten - konnte sich Hurkacz durch ein Break zum 3:1 entscheidend absetzen. Wenig später hatte der Pole den ersten Satz in der Tasche.

Auch im zweiten Satz hatte Nadal nicht viel entgegenzusetzen. Hurkacz zeigte weiterhin starkes Tennis und verwandelte nach 93 Minuten seinen ersten Matchball zum 6:1 und 6:3-Erfolg. Im Achtelfinale trifft der 27-Jährige auf Tomas Martin Etcheverry.

