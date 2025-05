ATP Masters Rom: Supertalent Fonseca scheitert an Marozsan

Wie schon in Madrid ist Joao Fonseca auch in Rom schon früh ausgeschieden. Im Foro Italico erwischte es den 18-jährigen Brasilianer gegen Fabian Marozsan.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.05.2025, 15:36 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca macht aktuell eine kleine Durststrecke durch

Joao Fonseca wird im Laufe seiner sicherlich noch langen Karriere viele Premieren erleben. Darunter auch nicht ganz so erfreuliche. Aber besser, eben diese so für als möglich abzuhaken. Und also hat Fonseca nun auch ein Erstrunden-Aus bei einem ATP-Masters-1000-Turnier in seiner Tennisvita stehen. Fabian Marozsan war so frei, besiegte den brasilianischen Teenager mit 6:3 und 7:6 (4).

Marozsan spielte damit innerhalb weniger Wochen schon zum zweiten Mal Spielverderber für einen aufstrebenden Youngster. In München hatte er zum Auftakt gegen Justin Engel ebenfalls in zwei Sätzen gewonnen.

Die Niederlage von Joao Fonseca nun ist sicherlich nicht darauf zurückzuführen, dass er die Aufgabe Fabian Marozsan unterschätzt hätte. Denn dass der Ungar im Foro Italico gut zurechtkommt, hat er vor ein paar Jahren mit dem Erfolg gegen Carlos Alcaraz eindrucksvoll gezeigt. Und vor allem im ersten Satz war Marozsan der klar bessere Spieler.

Fonseca vergibt Chancen gegen Paul

Mitte des zweiten Durchgangs kam Fonseca endlich ins Spiel, reduzierte die Anzahl seiner Fehler ohne Not. Im Tiebreak führte er schnell mit einem Mini-Break, gab diesen Vorteil aber mit zwei Doppelfehlern in Folge sofort wieder ab. Beim zweiten Matchball von Marozsan segelte dann eine Rückhand von Fonseca ins Aus.

So ärgerlich diese Niederlage auch sein sollte - richtig belastend war jene gegen Tommy Paul in Madrid. Da hatte Joao Fonseca nämlich richtig gute Chancen, in die dritte Runde zu kommen. Und vergab diese allesamt. Darauf folgte ein Erstrundenaus beim ATP-Challenger-Turnier in Estoril.

Die Bäume wachsen also nicht in den Himmel, auch nicht bei Fonseca, der in diesem Jahr in Buenos Aires ja erstmals ein 250er-Event auf der ATP-Tour gewinnen konnte. Aber das wird dem ehemaligen Ersten der Junioren-Weltrangliste sicherlich schon vor dem Einstieg in das Männertennis klar gewesen sein.

