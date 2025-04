ATP Masters Madrid: Fonseca verliert Duell der „Gunslinger“ gegen Paul

Tommy Paul hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid gegen Joe Fonseca mit 7:6 (7) und 7:6 (3) gewonnen. Weil er in den entscheidenden Phasen nervenstärker war.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.04.2025, 00:01 Uhr

Joao Fonseca hatte seine Chancen. Und gar nicht mal so wenige. Abgesehen von den vier nicht genutzten Breakmöglichkeiten führte der junge Brasilianer im Tiebreak des ersten Satzes gegen Tommy Paul auch mit 6:4. Und geriet dennoch ins Hintertreffen. Als Paul in Durchgang zwei dann ein frühes Break schaffte, schien die Partie endgültig in Richtung des US-Amerikaners zu kippen.

Aber Fonseca kam noch einmal zurück, schaffte das Comeback zum 3:3.

Die Spielideen von Fonseca und Paul sind sich sehr ähnlich, beide versuchen, den jeweiligen Gegner mit der Vorhand zu dominieren. Dazu kommt ein Kick-Service von der Vorteils-Seite in die Rückhand des Kontrahenten - das war vor allem für Tommy Paul ein Erfolgsgarant an diesem späten Samstagabend. Allerdings: Die Anzahl der Fehler lag ab Mitte des Zeiten Satzes auf beiden Seiten deutlich über jener der Gewinnschläge. So kam Fonseca im zehnten Spiel auch zu zwei Satzbällen. Aber Paul blieb in diesen Situationen wieder stabil.

Djokovic verliert gegen Arnaldi

Wieder musste ein Tiebreak entscheiden. In dem Paul das erste Minibreak zum 3:1 gelang. Und diesen Vorteil verteidigte Tommy Paul, in dessen Box Victoria Azarenka mutgezittert hatte, bis zum Schluss. Nächster Gegner wird Karen Khachanov sein. Der Russe setzte sich gegen Reilly Opelka ebenfalls mit 7:6 (3) und 7:6 (4) durch.

Schon am Nachmittag hatte es auf dem Court Manolo Santana eine Überraschung gegeben. Denn Novak Djokovic musste sich Matteo Arnaldi mit 3:6 und 4:6 geschlagen geben. Stefanos Tsitsipas setzte sich dagegen in einem knappen Match gegen Jan-Lennard Struff durch.

