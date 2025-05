ATP Masters Rom: Tommy Paul gewinnt Dreisatzkrimi gegen Tomas Machac

Tommy Paul gehört zu den ersten Siegern des Montags beim ATP Masters in Rom. Gegen Tomas Machac gewann der US-Boy einen zweieinhalbstündigen Schlagabtausch 6:3, 6:7(5), 6:4 und trifft im Achtelfinale auf den ebenfalls siegreichen Alex De Minaur.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.05.2025, 14:06 Uhr

© Getty Images Tommy Paul setzte sich in einem spannenden Match gegen Tomas Machac durch.

Die Tennisfans, die in Rom vor Ort sind, bekamen am Mittag in der „Supertennis Arena“, dem drittgrößten Court beim Sandplatzevent, eine Dreisatzschlacht geboten. Tommy Paul und Tomas Machac duellierten sich über zwei Stunden mit dem besseren Ende für…

Ging der erste Durchgang noch deutlich an den an Position elf gesetzten Tommy Paul, so entwickelte sich der zweite Satz zu einem richtigen Sandplatzkrimi. Im Tiebreak wendete der Tomas Machac die drohende Zweisatzpleite ab und verlängerte das Match um einen finalen dritten Durchgang.

Ohne eine Breakmöglichkeit fighteten beide Akteure um jeden Punkt. Beim Stand von 4:5 konnte dann Tomas Machac dem anhaltenden Druck nicht mehr Stand halten und kassierte nach 2:25 Stunden auf dem Court mit dem ersten Breakball des Satzes direkt die Niederlage.

De Minaur siegt gegen Sandplatzspezialist Dellien

Alex De Minaur siegte in zwei Sätzen gegen den sandplatzaffinen Hugo Dellien. Dem Bolivianer, derzeit Platz 103 in der Weltrangliste konnte sich zwar ein Break im ersten Satz sichern, agierte aber bei eigenem Serve nicht effektiv genug.

So konnte Alex De Minaur seine Klasse ausspielen und steigerte seine Leistung im zweiten Durchgang. 6:4, 6:4 stand nach 1:38 Stunde auf dem Scoreboard. Der Weltranglistenachte ist im Viertelfinale der Gegner von Tommy Paul. Drei Sätze erscheinen möglich.

