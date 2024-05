ATP Masters Rom: Tsitsipas sicher im Achtelfinale, Rublev scheitert

Während Stefanos Tsitsipas mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Cameron Norrie sicher ins Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom eingezogen ist, musste sich Andrey Rublev dem Franzosen Alexandre Muller geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2024, 15:16 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas hat in Rom seinen Flow gefunden

Der Monte-Carlo-Champion von 2024 ist in Rom noch im Titelrennen, der Triumphator von Madrid musste sich am Montag indes aus dem Foro Italico verabschieden. Denn während Stefanos Tsitsipas gegen Cameron Norrie mit 6:2 und 7:6 (1) gewann, musste sich ein müde wirkender Rublev dem Franzosen Alexandre Muller mit 6:3, 3:6 und 2:6 geschlagen geben. Nach seinem Turniersieg in Madrid hatte sich Andrey Rublev ja drei Tage lang in ein Krankenhaus begeben müssen, seinen zweiten 1000er-Titel überhaupt hatte der Russe im halbkranken Zustand geholt.

Stefanos Tsitsipas andererseits zeigte sich nach dem mühsamen Auftaktsieg gegen Jan-Lennard Struff gegen Norrie von seiner besseren Seite. Wohl auch, wil der Brite nicht denselben Druck aufbauen kann wie Struff. Die nächste Aufgabe für Tsitsipas wird theoretisch wieder anspruchsvoll: es geht gegen Alex de Minaur, die Nummer neun in Rom. Praktisch geht der Grieche mit einer 10:1-Bilanz gegen de Minaur in dieses Achtelfinale.

Zverev als Favorit ins Achtelfinale

Titelverteidiger Daniil Medvedev spielt erst am heutigen Abend gegen den jungen Serben Hamad Medjedovic. Auch Nadal-Bezwinger Hubert Hurkacz ist heute noch im Einsatz.

Alexander Zverev wiederum darf morgen bereits im den Einzug ins Viertelfinale spielen. Die deutsche Nummer eins trifft auf den Portugiesen Nuno Borges - und geht als klarer Favorit in diese Partie.

Hier das Einzel-Tableau in Rom