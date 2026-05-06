ATP Masters Rom: Yannick Hanfmann dreht Match gegen Hubert Hurkacz

Yannick Hanfmann hat beim ATP-1000-Masters in Rom den Einzug in die zweite Runde gegen Hubert Hurkacz erreicht. Der Karlsruher siegte in einem ausgeglichenen Duell mit 6:7(3), 7:6(2) und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2026, 15:36 Uhr

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© Getty Images Yannick Hanfmann musste sich in der ersten Runde von Rom mit Hubert Hurkacz duellieren.

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Yannick Hanfmann hatte mit Hubert Hurkacz ein unbequemes Los zum Auftakt. Der Pole, zuletzt weit von seiner Bestform entfernt, agierte im ersten Satz gewohnt aufschlagstark. Auch Hanfmann stimmte in den Kanon mit ein und so standen die Zeichen bereits früh auf Tiebreak, der die Entscheidung bringen sollte, wer die Satzführung mit in den zweiten Durchgang nehmen darf. Diese ging dann an den etwas konzentrierter agierenden Hurkacz.

Im zweiten Satz sollte sich am Bild nichts verändern. Beide Spieler servierten sich gekonnt durch ihre Spiele und erneut roch es so frühzeitig nach einem weiteren Tiebreak. So sollte es auch kommen, doch dieses Mal erwischte Yannick Hanfmann die bessere Phase und führte die Partie in einen dritten Durchgang.

Hanfmann dreht Partie

Dieser begann dann mit einer Neuheit. Denn Yannick Hanfmann gelang im ersten Spiel das erste Break der Partie. Damit war der Widerstand des Polen auch gebrochen, der in der Folge nur noch zwei Spiele auf das Scoreboard bringen konnte. Hanfmann siegte damit nach drei Sätzen und darf von einem ähnlichen Lauf träumen, der 2023 in Rom gelang. Damals erreichte Hanfmann das Viertelfinale.

In der zweiten Runde wartet nun der an Position 18 gesetzte Luciano Darderi. Wie alle gesetzten Spieler hat auch der Italiener ein Freilos in der ersten Runde und greift erst mit dem Duell gegen Yannick Hanfmann in das Turniergeschehen in Rom ein.

Hier das Einzel-Tableau in Rom