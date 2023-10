ATP Masters Shanghai: Alexander Zverev mit Horror-Draw!

Die Auslosung für das Masters-Turnier in Shanghai ist raus. Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev sind hier die Topgesetzten, Alexander Zverev hat so ziemlich das härteste Programm vor sich.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.10.2023, 20:59 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Alexander Zverev

Alcaraz und Medvedev haben zum Auftakt ein Freilos, wie alle der 32 gesetzten Akteure beim Turnier in China. Also auch Alexander Zverev, die Nummer 9 des Turniers. Er ist in der unteren Tableauhälfte gelandet und könnte in einem möglichen Viertelfinale bereits auf Medvedev treffen.

Der Weg dahin: eher hart. Zverev trifft in Runde 2 auf den Sieger der Partie zwischen Andy Murray und dem in Form befindlichen Roman Safiullin. Danach könnte schon US-Open-Halbfinalist Ben Shelton warten, dann wiederum Jannik Sinner... und danach eben Meddy. Ein einfaches Draw sieht anders aus.

Zverev hatte sich zuletzt aber in starker Form gezeigt, nach seinem Titel in Chengdu auch beim laufenden Turnier Peking das Halbfinale erreicht. Dort war er Daniil Medvedev unterlegen.

Struff ebenfalls mit Freilos in Runde 1

Und die lieben Kollegen? Jan-Lennard Struff profitiert als Nummer 21 des Turniers ebenso von einem Freifahrtsschein in Runde 1, dann geht es gegen Alexei Popyrin oder Matteo Arnaldi.

Daniel Altmaier misst sich zum Auftakt mit Yoshihito Nishioka, als Belohnung für einen Sieg wartet Casper Ruud; direkt darunter trifft Yannick Hanfmann auf James Duckworth, bei einem Sieg geht es gegen Christopher Eubanks. (Wiederum danach könnten Altmaier und Hanfmann aufeinandertreffen.)

Alcaraz und Medvedev die Topleute

Der topgesetzte Alcaraz wartet auf den Sieger der Partie zwischen Nuno Borges und Gregoire Barrere, Medvedev auf den zwischen Cristian Garin und Aleksandar Kovacevic (danach: eventuell Sebastian Korda).

Eine gut klingende erste Runde: die zwischen Fabio Fognini und Thanasi Kokkinakis.

Novak Djokovic fehlt in 2023 in Shanghai

In Shanghai wird nach den Corona-Jahren erstmals seit 2019 wieder gespielt. Damals hatte Daniil Medvedev gegen Alexander Zverev gewonnen. Rekordchamp ist Novak Djokovic mit vier Siegen vor Andy Murray mit drei Titeln.

Djokovic ist in diesem Jahr nicht am Start.

